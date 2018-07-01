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福建泉州南平宁德三地市长候选人同日出炉

福建泉州南平宁德三地市长候选人同日出炉
2018年07月01日 11:09 澎湃新闻
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　　原标题：福建泉州、南平、宁德三地市长候选人同日出炉

　　7月1日，微信公号“福建日报”发布了19名拟任厅级干部任前公示，涉及泉州、南平、宁德三地市长候选人。

　　其中，福建省财政厅厅长、党组书记王永礼拟任泉州市委副书记，提名为泉州市市长候选人。王永礼是福建仙游人，1966年9月出生，中共党员，在职研究生学历，管理学博士，经济师。

　　福建省旅游发展集团公司总经理、党委副书记、董事刘洪建拟任南平市委副书记，提名为南平市市长候选人。刘洪建是福建福鼎人，1973年1月出生，中共党员，省委党校研究生学历。

　　此外，福建省经信委副主任、党组副书记，省国防科工办主任（正厅长级）梁伟新拟任宁德市委副书记，提名为宁德市市长候选人。梁伟新是山东莱州人（在福建南平出生），1965年3月出生，中共党员，中央党校研究生学历，工商管理硕士。

　　公开资料显示，目前，泉州市委书记、市长，宁德市委书记、市长分别由康涛、郭锡文一肩挑，南平市长目前由出生于1961年12月的许维泽担任。

责任编辑：吴金明

南平宁德市长
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