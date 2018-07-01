原标题：亚太贸易协定第二修正案生效 平均降税超三成

中新社北京7月1日电 （记者 李晓喻）《亚太贸易协定第二修正案》1日起正式生效实施。中国、印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉国和老挝六个成员国将对共计10312个税目的产品削减关税，平均降税幅度为33%。

根据修正案，中国减让关税清单包括鱼类、蔬菜、茶叶、化工制品、钢铁制品、机动车零部件、机械电子及仪器仪表等产品。印度减税产品主要为动物产品、油籽、矿产品等。韩国则是鱼类、鲜花、化学制品、皮革制品等。斯里兰卡、孟加拉国、老挝减税产品包括渔水产品、水果、香料等。

此外，中、韩、印、斯四国还给予协定内最不发达国家孟加拉国共1259个产品特惠税率安排，给予老挝1251个产品特惠税率安排，平均降税幅度均为86%。

《协定》是在联合国亚太经济社会委员会主持下，在发展中国家之间达成的一项优惠贸易安排。《协定》成员国拥有近30亿人口的庞大市场，横跨东亚和南亚两大世界经济增长极。

中国于2001年正式加入《协定》，《协定》是中国参加的第一个优惠贸易安排，也是中国目前唯一涵盖东亚、南亚地区并在实施的优惠贸易协定。

历经九年谈判，各成员国于2017年1月正式签署协定第二修正案。中国商务部称，修正案的正式生效，将促进各成员国之间贸易继续增长，进一步推动亚洲区域经济一体化和“一带一路”建设进程。（完）

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