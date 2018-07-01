复兴号运行周年后再扩容 长编组新车型正式上线

原标题：“复兴号”运行周年后再扩容 长编组新车型正式上线

旅客在长编组“复兴号”动车组车头部位合影留念。 殷立勤 摄

中新网上海7月1日电 （记者 殷立勤）7月1日，首次投入运营的CR400BF-A型长编组“复兴号”动车组G2次列车从上海虹桥站驶出，开往北京南站。当日起，车次分别为G2次、G10次、G118次都开始使用长编组“复兴号”动车组运营。其中，G118次长编组“复兴号”动车组列车仅在周一、五、六、日以及高峰期运行。

长编组“复兴号”动车组正式运营。 殷立勤 摄

长编组“复兴号”动车组正式运营，旅客用手机记录下这一历史性时刻。 殷立勤 摄

据悉，长编组“复兴号”动车组是适应中国高速铁路运营环境和条件，满足长距离、长时间、连续高速运行等需求，在8辆编组的基础上研制而成的新型车组，采用8动8拖配置，总长度超过415米，总定员1193人，可满足时速350公里运营要求。

长编组“复兴号”动车组，列车员与旅客庆祝这一时刻。 殷立勤 摄

长编组“复兴号”动车组正式运营。 殷立勤 摄

2017年6月26日，上海虹桥开往北京南的“复兴号”中国标准动车组正式开行。蓦然回首，已经过去了一年。这一年，“复兴号”奔驰在祖国广袤的大地上，让亿万百姓享受到“中国速度”带来的便捷生活。以京沪方向的“复兴号”动车组列车为例，一年来共发送旅客人数280多万人，上座率基本保持在95%以上。自2018年“4.10”调图以来，旅客对“复兴号”的热情持续高涨，平均每天有上万人从上海乘坐“复兴号”动车组列车前往北京。（完）

责任编辑：张迪