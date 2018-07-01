原标题：湖南沅陵乌宿村突发山体滑坡12人被困 11人已救出

中新网怀化7月1日电 （付敬懿 谌海平）记者1日从湖南怀化市委宣传部获悉，该市沅陵县二酉苗族乡乌宿村30日晚发生的突发性山体滑坡造成12人被困，截至1日12时20分已救出11人，其中1人抢救无效死亡，另有1名被困群众正在全力搜救中。

6月30日21时30分许，沅陵县二酉苗族乡乌宿村发生突发性山体滑坡。现初步查明，此次山体滑坡造成7栋民房倒塌，12人被困，目前已救出11人全部送往县人民医院、县中医院进行救治，其中1人抢救无效死亡。另有1名被困群众正在全力搜救中。

山体滑坡发生后，怀化市委书记彭国甫作出批示，要求马上启动应急预案，全力搜救被困群众，全力抢救人员，提前调动救护车和医务人员，特别注意科学抢救，注意抢救人员安全。沅陵县委、县政府要紧急动员全县各有关乡镇，迅速扎实做好相关防控工作，怀化市防汛办要紧急调度全市有关县市区防汛工作，确保不发生群死群伤事件。

怀化市委副书记、市长雷绍业要求，调动一切力量全力搜救被困人员，及时救治受伤人员，认真做好安抚工作，疏导群众情绪，同时注意搜救安全。同时要举一反三，坚决防止类似事故再次发生。

沅陵县委、县政府立即行动，启动应急处置预案，全力以赴搜救被困人员，迅速排查隐患，防止发生次生灾害。市安监、水利、卫生、消防、国土等部门负责人迅速赶到现场指导救援。

目前，搜救和善后等相关工作正在有序进行中。（完）

责任编辑：张迪