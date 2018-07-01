马英九被问是否选2020？民众抢答:我们希望他来选

原标题：马英九被问是否选2020？民众抢答：我们希望他出来选！

马英九。（图片来源：台湾《联合报》）

中国台湾网7月1日讯 据台湾《中时电子报》报道，台北市指南宫1日举办孚佑帝君（吕洞宾）成道1138周年纪念大典，各阵营大咖云集。除了前台湾地区领导人马英九、国民党主席吴敦义，台北市长柯文哲、民进党台北市长参选人姚文智、国民党台北市长参选人丁守中等人也都到场。对于媒体询问2020是否会再出来选，马英九未做回复，反而一旁有支持民众高喊“我们人民希望，我们希望他出来选！”

据报道，吴敦义约在上午10时到场，面对媒体提问，不断重复“我要先拜拜了”，并直直走入会场。没想到5分钟后，马英九与丁守中也一同抵达，一阵混乱中吴敦义竟同步离场，并在路口遇上马英九，两人在门口简单握手。

面对媒体询问怎么跟吴敦义擦肩而过？马英九仅笑着与民众打招呼后，转身步入会场。他在致词时大玩“有奖征答”，考考大家对“吕仙祖”的了解，包含姓、名、号、是哪一省人、哪个朝代、现在几岁等，与民众互动热络，最后也不忘祝福大家身体健康、工作顺利、家庭幸福、万事如意。

对于2020是否会再出来选台湾地区领导人？马英九会后受访笑回，“这问题我不答复，谢谢大家关心”；媒体追问“不否认？”马则说，不做任何评论。一旁有支持民众高喊“我们人民希望，我们希望他出来选！”

对于跟马英九一同到场而非吴敦义，丁守中受访则解释，因为吴敦义坐车子，“只有3人，他随从跟他坐，我们就走下来，一起到。”他进一步说，也因庙方安排了车子给吴敦义，“他前阵子腰扭伤了。”至于比较喜欢跟吴敦义同台还是马英九？丁守中笑称都喜欢，他们人气都很旺，而吴敦义早走也是因为有行程，像自己接下来也还有4个行程。（中国台湾网 李宁）

责任编辑：吴金明