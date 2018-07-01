林郑月娥：培养青少年成为有国家观念的新一代

原标题：香港举行升旗仪式和酒会庆祝回归祖国21周年

新华社香港7月1日电（记者郜婕）香港特区政府1日上午举行升旗仪式和酒会，庆祝香港回归祖国21周年。

升旗仪式上午8时在金紫荆广场举行。全国政协副主席董建华和梁振英、香港特区行政长官林郑月娥、香港中联办主任王志民，以及中央驻港机构代表、特区政府官员、外国驻港使节、社会各界知名人士、制服团体代表和市民等共约2400人现场观礼。

在由香港警察银乐队演奏、学生合唱团高唱的国歌声中，鲜艳的国旗和香港特区区旗冉冉升起。特区政府飞行服务队的两架直升机分别悬挂着国旗和区旗飞过维多利亚港上空，消防处灭火轮喷洒着水花驶过维港水面。

升旗仪式结束后，观礼嘉宾移步香港会议展览中心内出席庆祝酒会。林郑月娥在酒会上致辞时表示，过去一年，特区政府坚持“一国”之本，在大是大非问题上态度绝不含糊，对触碰国家底线的行为绝不容忍，正确处理中央与特区的关系，加强各界对宪法、基本法和国家安全的认识；同时善用“两制”之利，在中央大力支持下积极参与“一带一路”建设和粤港澳大湾区发展。

林郑月娥说，过去一年带领特区政府展示管治新风格、担当政府新角色和落实理财新哲学，使她对香港更有信心。一年来香港经济增长强劲，就业人数稳步增加，市民收入普遍实质改善，治安继续排在世界前列。

她说，特区政府一年来致力于改善民生，在教育、医疗、安老、幼儿服务等领域持续开展工作，并通过新推出的房屋政策措施展示解决房屋问题的决心和创新思维。此外，特区政府以具体政策措施为青年提供更多加深认识国家发展的内地实习和参与特区事务的机会。

林郑月娥说，本届特区政府在中央大力支持和各界互谅互让、共同努力下开创了良好开局。要把良好局面继续发展下去，有赖各界对全面准确贯彻“一国两制”牢记初心，对香港特区的法治和独特优势坚定信心，对培养青少年成为有国家观念、香港情怀、世界视野并对社会有热情、有承担的新一代保持耐心。

责任编辑：桂强