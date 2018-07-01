日媒：中国出台开放政策 与美国贸易保护对比鲜明

原标题：日媒：中国相继出台市场开放政策，与美国贸易保护对比鲜明

武汉新港。视觉中国 资料

6月28日，国务院新闻办公室发表《中国与世界贸易组织》白皮书。这是中国首次就这一问题发表白皮书。白皮书发表之后获得了国际社会的积极评价，多名外国专家学者在接受中国媒体采访时表示，加入世贸组织17年来，中国大幅自主降低关税，开放市场，为世界经济注入强劲动力。

日本舆论对此也高度关注。据日本共同社6月30日报道，中国相继出台市场开放政策，与美国特朗普政府正在推进的保护主义贸易政策形成对比。共同社指出，中国政府6月28日公布了放宽外商投资准入限制的措施，7月1日起还将下调汽车等进口关税。

此前，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文6月28日在《中国与世界贸易组织》白皮书发布会上表示，2001年中国加入世界贸易组织。加入世贸组织17年来，中国市场经济体制改革不断深化，市场体系不断健全，营商环境不断优化，着力理顺政府和市场关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，社会主义市场经济体制日益完善。

王受文特别指出，在投资市场准入领域，虽然世贸组织并无要求，但中国的开放步伐也从未停止过。过去5年，中国两次修订《外商投资产业指导目录》，外商投资限制性措施缩减了65%，禁止类条目只有28条。

正在中国不断对外释放开放态度的同时，正如日本媒体所说，美国却展现出了不断抬头的贸易保护主义。此前，美国方面选择在中方发布“白皮书”同时发布题为《中国的经济侵略威胁美国及世界的技术和知识产权》报告，对中国经济政策横加指责。

对此，外交部发言人陆慷在6月29日在外交部例行记者会上回应表示，美方发布这一报告显然是在为自身单边主义和保护主义行径寻找借口，为此不惜歪曲事实，混淆视听。单边主义和保护主义作法已经扰乱了正常国际贸易秩序，破坏了自由贸易体系和多边贸易规则，违背市场规律，不符合当今世界发展潮流，也不符合中美两国和全球利益。美方近来在贸易和投资领域的一系列言行已经引起国际社会的广泛担忧。

责任编辑：吴金明