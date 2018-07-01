北京“高烧”不退 高温黄色预警生效超5天

原标题：北京“高烧”不退 高温黄色预警持续生效超五日

中新社北京7月1日电 （记者 尹力）近期北京“高烧”不退，开启炎夏节奏。针对本轮高温天气，北京市气象台早在6月26日就“拉响”了高温黄色预警，截至7月1日，该预警已持续生效超过五日。

资料图：6月26日，北京，天安门广场游客遮阳防晒各有各招。图片来源：视觉中国

进入6月以来，高温天气成为京城当仁不让的“主角”。夏至节气过后，热浪气势更盛。6月26日开始，京城“高烧”不退，连续多日的最高气温均达到或超过35℃。在这样的热天中，不少网友纷纷在社交媒体上吐槽“出门就是晒化的节奏”“我和烤肉之间，只差一把孜然”。

针对本轮高温天气，北京市气象台6月26日发布了高温黄色预警，后于6月28日继续发布高温黄色预警，截至7月1日11时，该预警已持续生效超过五日。

除了高温天气这一“主角”，雷雨也不时前来京城“串场”。6月30日傍晚，北京迎来分散性雷阵雨，并伴有短时大风，局地还出现了冰雹。可惜本次降雨并没有拦住热浪的脚步，7月1日，北京继续开启晴热高温模式，预计当日的最高气温仍将达到35℃。

据北京市气象局发布信息，6月期间，北京的高温日数已达到9天，相比近十年同期偏多。6月29日，南郊观象台的最高气温达到39.9℃，东城区天坛观测站更是一路飙升至43.4℃。在6月出现这样的高温并不罕见，例如2009年6月24日，南郊观象台的最高气温也达到了39.6℃。

气象专家介绍，造成近日持续晴热高温的主要原因是华北地区受强大而又稳定的暖高压脊控制，受其影响，今起一周仍没有明显降温迹象。专家提醒民众应在高温时段减少户外活动，出行应带好防晒用具，备好防暑降温药品，注意调节情绪，保证休息；不要长时间在封闭的空调环境中，室内空调运行温度不能过低。

责任编辑：桂强