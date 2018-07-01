福建多地将“换帅” 王永礼提名泉州市长

原标题：福建新一轮人事任免 多侨乡和台胞祖籍地将“换帅”

中新社福州7月1日电 （记者 龙敏）1966年9月出生的王永礼，拟任泉州市委副书记，被提名为重点侨乡泉州市市长候选人。

连日来，福建掀新一轮大规模人事任免，对拟提任正、副厅级领导职务和拟平级转任重要岗位的19位官员予以任前公示。

盘点该名单可见，泉州、宁德多个重点侨乡和台胞祖籍将“换帅”。

官方资料显示，1966年9月出生的王永礼，是福建仙游人，中共党员，在职研究生学历，管理学博士，经济师，现任福建省财政厅厅长、党组书记。

梁伟新拟任宁德市委副书记，被提名为宁德市市长候选人。官方简历显示，梁伟新，男，山东莱州人（在福建南平出生），1965年3月出生，中共党员，中央党校研究生学历，工商管理硕士；现任福建省经济和信息化委员会副主任、党组副书记，省国防科技工业办公室主任（正厅长级）。

南平市或将迎来“70后”市长。1973年1月出生的刘洪建，拟任南平市委副书记，被提名为南平市市长候选人。官方资料显示，刘洪建是福建福鼎人，中共党员，省委党校研究生学历；现任福建省旅游发展集团公司总经理、党委副书记、董事。

平潭致力于打造两岸共同家园。福建省纪委副书记、监察委副主任陈善光拟任平潭综合实验区党工委书记，福建自由贸易试验区平潭片区管委会主任，兼省人大常委会平潭综合实验区工委主任，平潭县委书记。官方资料显示，陈善光是福建连江人，1963年7月出生，中共党员，省委党校研究生学历。

厦门海沧台商投资区是台商聚集区，现任厦门市思明区委书记的游文昌拟任厦门海沧台商投资区党工委副书记、管委会主任，被提名为厦门市海沧区区长候选人。官方资料显示，游文昌是福建龙岩人，1968年2月出生，中共党员，在职研究生学历，经济学硕士。

责任编辑：桂强