宁夏商务厅长何正荣调离 辞去自治区党委委员职务

原标题：宁夏商务厅厅长何正荣调离宁夏，辞去自治区党委委员职务

6月30日，《中共宁夏回族自治区第十二届委员会第四次全体会议公报》披露了自治区部分厅级干部的职务调整。

上述会议公报提到，全会根据《中国共产党章程》和《中国共产党地方委员会工作条例》规定，决定批准田云鹏、何正荣、赵亮因工作调离宁夏辞去自治区党委委员职务，免去许学民自治区党委委员职务，递补自治区党委候补委员马晓红、田丰年、朱玉国、金花为自治区党委委员。

官方资料显示，田云鹏已任江西省人民检察院检察长，他此前担任宁夏人民检察院党组副书记、副检察长。

何正荣（1968.11）是一名回族干部，曾任宁夏商务厅副厅长、党组副书记、宁夏博览局副局长、局长等职，2012年出任担任商务厅厅长。

赵亮此前担任国家电网宁夏电力公司总经理。

这次被免去自治区党委委员职务的许学民之前担任宁夏交通厅厅长一职，2017年11月被通报涉嫌严重违纪，正接受组织审查。

责任编辑：桂强