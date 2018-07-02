英媒称美国货在华不再高人一等:中国品牌抢占市场

原标题：英媒称美国货在华不再“高人一等”：中国品牌突围抢占市场

参考消息网7月2日报道 英媒称，包括苹果、星巴克和宝洁旗下帮宝适在内的一些美国家喻户晓的品牌，在中国市场的主导地位正面临挑战，对美企在中国数以千亿美元计的收益造成潜在威胁。

据路透社6月27日报道，根据对贝恩和凯度数据的分析，2017年在中国6390亿元人民币（约合970亿美元）快消品市场中，本土品牌占据近四分之三，比例高过2013年时的三分之二。快消品包括软饮料和洗发水等一系列物品。

报道称，这项与路透社共享的数据显示，过去五年，像帮宝适、高露洁牙膏和美赞臣婴儿配方奶粉这样的美国商品，在中国的市场份额下降约10个百分点。该数据基于对4万户城市家庭的调查得出。

与此同时，善于把握消费者心理的中资品牌在迅速增长。例如无硅油洗发水品牌滋源，以及打出本土元素牌的护肤品百雀羚等。

“对于在中国的外企，现在本土竞争是重要性极高的议题，”咨询公司贝恩合伙人布鲁诺·兰内斯表示。

“为了在中国赢取胜利，他们现在不仅需要打败传统的竞争对手，还需要战胜本土企业。这些本土企业比外企原本想的更快更有创新性。”

责任编辑：张玉