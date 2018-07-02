原标题：外媒探访中老边城磨丁：“沉睡”小镇已苏醒

参考消息网7月2日报道 外媒称，从中国云南省最南端边陲小镇磨憨出境后走向500米外的老挝关口，中老边城磨丁在尘土飞扬中定格。过去是喧闹赌城，短暂数年荣景被腰斩后成了死寂空城近七年，磨丁如今随着中国资金投资的经济特区和中老铁路工程的启动，开始感受到大兴土木的变革和新使命。

据新加坡《联合早报》网站6月25日报道，老挝磨丁经济特区与云南磨憨坐落于不同国界，但要不是过了一道关卡，还不太能感觉置身另一国度：人们手机上显示的是北京时间，付款方式是微信和支付宝、小巷里菜馆则是云南菜和川菜飘香。

报道称，磨丁非常形象地展示了中国与老挝的亲密关系。过去两年多，磨丁有如一座从沉睡中苏醒的小镇，对一些老街坊来说，仿佛要迎来第二次变革浪潮。磨丁经济区面积并不大，目前已发展范围内，10分钟便可从一端走到另一端。按照规划，经济区接下来将打造成集金融投资、免税购物、国际贸易、酒店会展为一体的国际商业金融区，边民的互市贸易场所也将更规范化。

报道称，另一项让磨丁居民引颈企盼的发展是酝酿多年的中老铁路。这条以中国为主要投资与建设方、与中国铁路网联通的铁路，从磨丁延伸至400多公里外的老挝首都万象，预计2021年底通车。上述两项重大发展项目让沉寂一时的磨丁过去一两年再度浮现于大众视野，也引来了新一批淘金人士。

责任编辑：张玉