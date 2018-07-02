这个小镇到上海“抢人” 开“最高给1亿元”价码

原标题：最高给1亿 这个小镇到黄浦江畔“抢人”

来源：科技日报

视觉中国

说到浙江临安青山湖微纳智造小镇，很多人还记得今年1月16日，它在中国创新创新峰会上的首次亮相。

时间仅过半年，小镇就已初具雏形。6月中旬，该小镇走出浙江，前往上海“抢人”，并开出了“最高给予1亿元资金支持的”的价码。

该小镇正向着国家级传感器与物联网产业应用示范中心、国内领先的传感器科技创新中心和长三角传感器高智人才集聚地的目标蓄力再出发。

打造新一代信息经济特色小镇

当前，新一代人工智能、大数据、物联网等新技术日新月异，引领着世界经济发展的潮流。加快推进半导体核心技术自主化，成为了科技与产业界的共识。

青山湖微纳智造小镇的出现似乎是不经意间的未雨绸缪，早在2017年，小镇就紧锣密鼓地筹建中。今年1月，该小镇正式面世。

临安区委常委、青山湖科技城党工委书记沈慧表示，临安紧抓新一代信息技术快速发展的历史性机遇，以芯片设计测试认证、半导体关键设备制造和智能传感器与物联网应用集成为方向，着力打造微纳智造小镇。

对于这个微纳智造小镇，临安区副区长、青山湖科技城管委会副主任庞保平介绍道，由于光刻机等微纳精密加工设备的持续进步，超大规模集成电路的工艺线宽，从几个微米缩小到目前的七个纳米；集成电路加工工艺，也从半导体器件，扩散到微纳机电系统和微纳光学结构，基于微纳精密加工技术的新型器件，正在超越半导体范畴。

“微纳，比半导体更能概括我们要从事的产业门类。”庞保平说道，采用微纳智造作为小镇的名称，反映青山湖科技城以核心元器件设计带动整机平台升级，从云制造迭代为智能制造，打造新一代信息经济特色小镇的期望和决心。

微纳智造小镇所处的位置也极具特色。它位于青山湖科技城核心区块，是浙江省智能传感器、集成电路等微纳器件产业，机器视觉、柔性生产线等智能制造产业研发、中试集聚区，同时也是高端装备、智能硬件量产生产的优选产业化基地。

百亿级产业加速集聚优势资源

业内有种说法，1美元的芯片可以创造10美元的电子信息产业产值，拉动100美元的GDP总量。

面对这样庞大产业，微纳智造小镇结合自身定位，有所为有所不为。庞保平介绍，小镇聚焦半导体高端装备开发生产、芯片设计测试认证和智能传感器与物联网应用集成三大重点产业，兼顾特色半导体材料、特色芯片制造与特色封装工艺，终端应用聚焦汽车、消费电子、物联网和智能制造等产业，以核心元器件创新带动整机平台升级，打造百亿级的青山湖微纳智造特色小镇。

庞保平还表示，小镇将与之江实验室、阿里达摩院等重大基础创新载体做好互动协同，与中电海康集团、阿里巴巴物联网事业部深入合作，打造一批具备自主核心技术的优质独角兽企业。

小镇启动建设后，多个国家科技重大专项项目相继落户：中电海康“磁旋存储芯片研发及中试基地项目”建成运营，华卓精科“光刻机工件台组件研发中心”年内动工，启尔机电“光刻机浸液系统研制与中试基地”加快建设，聚光科技“智慧城市物联网产业园”、浙江大学芯片设计团队“故障电弧智能识别芯片产业化”、香港大学智能制造物联网云服务平台等16个项目签约入驻。

此次在上海举行的杭州青山湖科技城微纳智造（上海）投资合作交流会上，国家智能传感器创新中心分中心、杭州电子科技大学微电子研究院、众硅CMP研发与产业化项目、镭创光电激光雷达光源研发及产业化项目、麦乐克智能传感器技术研发基地等项目集中签约入驻小镇。再加上原有的利珀科技、恩大施福等机器视觉、智能制造企业，微纳智造小镇的虹吸效应正逐步显现。

好团队可一事一议、一人一案

国家千人计划特聘专家、杭州众硅电子科技有限公司总经理顾海洋博士带领着硅谷归国团队，一同研发出我国首台200mm化学机械抛光（CMP）国产化设备。2017年11月，该设备进入知名集成电路生产厂商进行大生产线上线验证。

“选择落户小镇，最主要是这里的居住环境和产业发展生态环境非常好。小镇属于城西科创大走廊的一部分，无论技术人才，还是产业链上下游企业都比较集中，而且从硅谷回来的海归比较习惯在绿色环境、居住环境好的地方创业，我们团队大部分研究人员都从硅谷回来，不得不考虑这一要素。”顾海洋还告诉记者，他跟小镇工作人员对接到签协议仅用了三周时间，办事效率超高。“项目刚刚注册完成，接下来就要装修小镇的办公场地，预计年底前第一台设备可以‘出炉’。”

对于好的项目和人才，微纳智造小镇从来都不吝啬政策、资金和服务。庞保平介绍，为了招引企业和人才，小镇给出的政策福利也是非常重磅：支持世界一流企业、研发机构在小镇建立区域总部、研发中心，可按照不超过项目实际投入（不含基建）30%的比例，给予每家最高3000万元的资金支持。特别重大的，采取“一事一议”的方式，专题论证支持方式与额度，可给予最高1亿元的资金支持。

“现在各地对人才政策频出，但作为浙江省、杭州市、临安区三级共建的科技城，青山湖科技城能给予微纳智造小镇的，绝不仅是每年几个亿的专项科技发展资金。”庞保平特别强调，青山湖科技城对好的项目和人才能够做到一事一议、一人一案，目标就是让项目落地，让人才满意。

责任编辑：张玉