本周北京雨水高温交替出现 2日3日有雷雨炎热暂消

原标题：本周北京雨水高温交替出现 今明天有雷雨炎热暂消

中国天气网讯 本周，北京的总体天气为雨水、高温交替出现。预计今明天（2-3日），部分地区有雷阵雨或阵雨，最高气温32-33℃。周三、周四伴随着雨停，将再现高温天气，最高气温升至36-37℃；周五、周六雷阵雨再度光临，气温跌落至31-34℃，公众需关注临近预报，携带雨具。

七月已悄然来临，昨天，京城从干热转为闷热，监测显示，南郊观象台最高气温定格在了31.4℃，虽然气温不高，但湿度较大，人体感觉闷热。昨天16时35分，持续多日的高温黄色预警信号终于解除。

总体来看，本周的天气是雨水、高温交替出现。北京市气象台预计，今天上班时多云，有轻雾，北风二级左右，气温为24-27℃；白天多云，西部有雷阵雨，北转南风二三间四级，最高气温32℃；夜间多云转阴有雷阵雨，南转北风一二级，最低气温23℃。明天阴天间多云，有分散性阵雨，最高气温33℃，最低气温24℃。

周三到周四又将诞生两个高温日，白天最高气温36-37℃，高温酷暑将再次来袭。周五到周六，雷阵雨再度光临，最高气温降至31-34℃，气温呈“波浪式”起伏。

气象专家提醒，今明天部分地区有雨，公众出门需携带雨具，防止突然遭遇雨水，外出需注意防雷电。周三、周四再迎高温，防暑降温的同时，也需注意用电安全，注意节水节电。开车的朋友注意清理车内打火机、香水、压力溶液等杂物，防止车内高温引发事故，驾车出行请注意交通安全，谨防疲劳驾驶。

责任编辑：张义凌