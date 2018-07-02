西北局地四川盆地将有较强降水 华北江南等地高温

资料图：暴雨天气。 朱柳融 摄

原标题：西北局地、四川盆地有较强降水 华北江南等地高温

中新网7月2日电 据中央气象台网站消息，西北地区东部四川盆地将有一次较强降水过程，华北江南等地将有高温天气。

7月2至3日，西北地区东部，四川盆地、黄淮、江淮等地自西向东将有一次较强降水过程。上述地区将先后出现中到大雨，部分地区有暴雨，局地大暴雨，并伴有短时雷雨大风等强对流天气。为此，中央气象台7月2日06时继续发布暴雨蓝色预警。

此外，4日起，主雨带东移，四川盆地、黄淮、江淮、江汉等地部分地区将有大到暴雨，局地大暴雨。

全国强降雨落区预报图（7月2日08时-7月3日08时）

4日起，华北东部、江南大部等地日最高气温35~36℃，局地可达37~38℃。

未来三天具体预报

7月2日08时至3日08时，四川盆地中西部、重庆西南部、甘肃东部、陕西中南部、河南西南部等地的部分地区有大雨或暴雨，其中，四川盆地北部和西南部、陕西西南部局地有大暴雨（100~160毫米），最大小时降水量30~50毫米，局地60毫米以上；此外，江南北部、江淮东部、华南东部以及西藏东南部等地有分散性大雨或暴雨。上述地区局地并有雷暴大风等强对流天气。东海中东部将有8~10级大风，台风中心经过的附近海域风力有11~12级、阵风13~14级。

全国降水量预报图（7月2日08时-3日08时）

7月3日08时至7月4日08时，青海东部、西北地区东南部、西南地区东北部、黄淮西部、江淮西部和南部、江汉中北部、江南东北部、西藏东南部等地有中到大雨，其中，四川盆地东北部、陕西南部等地局地有暴雨到大暴雨（75~130毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。东海东北部将有8~10级大风，台风中心经过的附近海域风力有11~12级、阵风13~14级，黄海东南部有7~8级、阵风9级的东北风。

全国降水量预报图（7月3日08时-7月4日08时）

7月4日08时至5日08时，四川盆地南部、黄淮西部和南部、江淮北部和东部、江汉大部、贵州北部、西藏东南部、云南西部等地有中到大雨，其中，湖北西部、河南东部、安徽北部、江苏中部、重庆东北部等地部分地区有暴雨，局地大暴雨（100~140毫米）。

全国降水量预报图（7月4日08时-5日08时）

责任编辑：张义凌