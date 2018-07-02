原标题：美想借环太军演搅和南海？中国东盟年内海上联演

[环球时报综合报道]2018年的环太平洋军演上周在夏威夷群岛拉开序幕，虽然有多达25国参加，但也许因为中国的缺席，令东道主美国“颇感寂寞”。演习刚刚开始，美国军官和媒体就频繁地念叨中国，并在与中国的各种比较中自我满足：“美国比中国更善于结交朋友”——美国有线电视新闻网（CNN）引用一名美国军官的话说，“中国缺席意味着其丧失了与地区和全球海军同行建立专业和潜在的个人关系的机会。”

对此，海军军事专家张军社7月1日接受《环球时报》记者采访时表示：“美国取消对中国参加环太演习的邀请何尝不也是美军失去了一次了解中国军队的机会！”澳大利亚格里菲斯亚洲研究所访问学者莱顿说，美国的做法颇有“我是这里最受欢迎的孩子”之嫌，他们知道如何炫耀美军及其伙伴的军事力量。实际上，此次美国组织的环太军演，东盟国家中尚有柬埔寨、缅甸、老挝缺席，而中国牵头的即将在8月举行的首次中国与东盟海上联合演习，东盟10国均已欣然接受邀请。

“美国环太军演拒邀中国，拉响南海局势警报。”台湾《联合报》7月1日称，美国两年一度的环太平洋军演，南海周边国家包括越南等国首度参与，显见美国正在南海建立战略布局，以阻止中国扩大影响力。若美国继续推动“自由航行”，持续拒邀中国参与军演，拉拢欧洲国家如法国、英国加入军演，将使南海紧张局势失控。

美国战略与国际研究中心研究员赛耶斯表示，此次军演“是对中国的小小示威”。新加坡海军研究人员高瑞连对《南华早报》表示，中美对海上争议的歧见越来越大，虽然中美表示愿意维持开诚布公的对话，但因为两军在争议海域的活动强度大，“我预期未来或出现意外擦枪走火的事故”。

张军社对《环球时报》记者说，包括联合演习在内的中美两军交流是互惠的，不是一方对另一方的恩赐。虽然今年的环太演习首次将越南纳入参演兵力中，张军社认为，当前的南海形势在中国和地区国家的共同努力下，趋缓降温，呈现出积极发展的态势，包括菲律宾和越南等南海争端直接当事国在内的国家一致同意通过协商谈判和平解决南海争端。“所以美国通过环太演习分化地区国家的图谋是不会得逞的”。

CNN称，北京对环太军演并未显示出任何“嫉妒”。6月26日，中国国防部宣布，根据中国与东盟各国防务部门领导人的共识，中国和东盟10国年内将举行海上联演，以增进了解互信、扩大交流合作、维护地区和平稳定。张军社表示，“这再次表明中国和东盟国家有着维护南海地区和平稳定的共同愿望。如果域外国家不无事生非，南海的和平稳定就不是问题”。

曾经担任过美国国防部负责亚太安全事务助理部长的格雷格森对美媒说，从军事方面来看，中国不参加这次军演并没有多少损失。他表示：“军事方面没有多少影响，因为他们本来就会派遣间谍船，跟踪调频等。我怀疑，有关环太军演的事情，包括我们的能力，他们没有什么还不知道的事情。”

复旦大学美国研究所教授张家栋对《环球时报》记者说，最近这些年环太军演每两年搞一次，它的战略目的很清楚，就是显示美国的军事领导权，拉拢盟友，显示自己世界第一号军事大国的地位，没什么新意。而美媒这样渲染，可能是因为美国实质上放弃了在其他领域的领导权，比如贸易、经济方面的领导权暂时不想要了，现在能体现它领导和霸权地位的，就是军事了，所以要渲染这个东西，“表明自己是世界老大”。

[环球时报驻日本、新加坡特约记者 黄文炜 辛斌 环球时报记者 郭媛丹 林鹏飞]

责任编辑：张义凌