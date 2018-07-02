监察体制改革后 全国首名被查的监委主任确认

原标题：全国首名被查处的监委主任确认：广东蕉岭县监委主任温健忠

今年4月中旬，广东梅州市纪委监委曾发布消息称，蕉岭县委常委、县纪委书记、县监委主任温健忠涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。 金羊网当时的报道指出，温健忠是广东第一位接受纪律审查和监察调查的纪委书记、监委主任。

事实上，此人还是省、市、县三级监察委员会全部完成组建后，全国第一个被查处的监委主任。

在7月1日出版的《中国纪检监察》杂志中，温健忠就以上述身份进入了“国家监察体制改革以来的N个‘第一’”当中。

《中国纪检监察》杂志对此点评道，随着国家监察体制改革的深入推进，纪检监察机关监督范围扩大、手段丰富，社会关注度更高，自身建设要求更高，一旦出现执纪执法者违纪违法的问题，就会被放大甚至引起对改革的质疑。因此，撸起袖子加油干，必须回答谁来监督纪委监委的问题，确保党和人民赋予的权力不被滥用，惩恶扬善的利剑永不蒙尘。为此，监察法第七章用九条的篇幅对监察机关和监察人员的监督作出详细规定，建立了严格的监督机制。

《中国纪检监察》杂志表示，温健忠上任3个月即被查处，充分说明了对于纪检监察干部存在的问题，纪检监察机关的态度是坚决的，就是刀刃向内，对“灯下黑”问题零容忍；法律是权威的，绝不会有什么网开一面、法外开恩。

此外，十九大后全国首个落马的市级监委副主任早前已有披露：即安徽蚌埠市纪委副书记、市监委副主任赵明伟。

7月1日出版的《中国纪检监察》杂志还指出，随着今年3月监察法的通过和国家监委的正式成立，国家监察体制改革进入深水区，制度优势正在积极的探索实践中转化为治理效能。改革的推进过程中必然有很多“第一次”，这每一个“第一次”，既记录着改革一步一个脚印的坚实足迹，也反映着纪检监察机关从“形”的重塑到“神”的重铸，正在把改革的红利逐步释放出来。

除全国第一个被查处的监委主任温健忠之外，国家监察体制改革以来的N个“第一”还包括：

第一次留置。2017年3月17日，杭州市上城区监委依法对涉嫌贪污的某机关下属事业单位工作人员余建军作出立案调查决定，并根据全国人大常委会《关于开展国家监察体制改革试点工作的决定》授权的监察权限，对其采取留置措施。

第一次给予中管干部政务处分。2018年3月31日，中央纪委国家监委发布对陕西省政府原党组成员、副省长冯新柱的“党纪政务处分”决定。

国家监委成立后第一个落马的“大老虎”。2018年4月1日，中央纪委国家监委网站发布消息：贵州省委原常委、副省长王晓光涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

第一次发出通缉决定。2018年5月11日，经云南省监委决定，云南省公安厅发布A级通缉令，西南林业大学党委副书记、校长蒋兆岗潜逃被通缉。5月30日，蒋兆岗被抓获归案。

责任编辑：吴金明