港媒:台湾打“美国牌”只输不赢 要付出惨痛代价

原标题：港媒：台湾打“美国牌”代价何其惨痛

香港中评社2日发表社评文章指出，美国总统特朗普挑起的中美贸易摩擦持续发展中，蔡当局则尾随美国扩大“抗中”，美国打“台湾牌”是与中国大陆博弈，台湾打“美国牌”可不一样，只输不赢，要付出惨痛代价。

文章内容摘编如下：

社评指出，到目前为止，台湾打“美国牌”一路都是赢面子，输里子。美国通过“台湾旅行法”，参议院版“国防授权法”草案要求美军适当参加台湾汉光演习等，给了民进党当局极大的面子，但台湾却因为美国这些大动作挑战了中国大陆，已在5月掉了两个“邦交国”、被国际航空界改名为“中国台湾”。这不是蔡当局的“美国牌”造成的，是什么？

中国大陆要求44家外国航空公司在7月25日以前把台湾更名“中国台湾”，根据台湾“外交部”统计，截至6月26日止共有18家完成改名。蔡英文不满大陆作为，日前号召国际社会“一起制约中国”。但以目前的发展看来，这对蔡当局是非常不妙，主要有二，第一，中国是以“一个中国”原则来要求外国航空公司改名，无妥协空间；二，中国拥有13亿人口，任何航空公司都无法轻忽其市场的重要性。

美国多家航空公司迄今并未改名，美国驻中大使馆6月底为此向中方提出协商遭拒，中国外交部并高分贝强调“一个中国原则是中美关系的政治基础，不容谈判和磋商。”

民进党当局号称美国支持最力，却弄到“邦交”一个个断，台湾在国际上的名字要换成“中国台湾”。蔡当局最近那些高调“抗中”的语言与动作，相对两岸关系这些发展，不就是闽南语俗谚的“呷紧弄破碗”？

美国的“台湾牌”还在加码，蔡当局难道不紧张吗？尤其当蔡英文讲出“国际一起制约中国”这种丝毫不带民族感情的话时，两岸关系要怎么走下去，耐人寻味。

责任编辑：张申