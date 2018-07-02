百名台湾大学生抵达江苏昆山实习 含司法环保岗

原标题：百名台湾大学生抵达江苏昆山开启暑期实习

新华社南京7月2日电（记者何磊静）记者2日从江苏省昆山市台办获悉，上百名台湾大学生已抵达昆山，将在这座台资高地开启暑期实习，感受大陆的发展热潮。

据介绍，昆山市为此次实习活动筹备半年之久，共吸引了来自两岸39所高校的106名台湾大学生参与，其中包括台湾清华大学等34所台湾高校的学生。他们将利用暑期两个月的实习时间，提升自我社会实践能力，感受当地的生活和发展。

为了让学生们更好地了解和融入昆山，此次实习活动不仅涵盖了传统制造业、金融机构、新兴产业，还特别增设了司法、医疗、环保、社区服务等基层实习岗位，提供了包括城市管理办事处、司法局、环保局、民政局等7家行政事业单位和19家企业的106个岗位。

台湾大学生陈玫茹将去昆山农村商业银行实习。她对这次实习充满了期待：“我听说昆山一直在发展，今年的实习一定会很有收获，也想借此机会多对昆山有些了解，未来我很有可能来这里发展。”

值得一提的是，在106名台湾学生中，有6名大学生是去年在昆山实习后今年再次申请前来的，何其嘉就是其中一位。

“这次再来就感觉是回家了，昆山像是我的第二故乡，看到她发展变化如此迅速，我迫不及待想毕业了，未来要留在这里和这座城市一起进步！”何其嘉说。

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