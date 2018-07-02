香港一家珠宝店被抢 2分钟被抢走2350万港币首饰

原标题：香港一珠宝店被抢 劫匪2分钟抢走2350万港币首饰
中新网7月2日电 据香港《文汇报》报道，7月1日，香港尖沙咀发生抢劫案，有劫匪以铁锤击毁柜台，2分钟内抢走总价值超2350万元（港币，下同）的名表及饰物，1名男店员疑被劫匪掌掴受伤。事隔1个多小时后，警方证实匪徒用作逃走的车辆被弃于落马洲焚毁。香港西九龙总区重案组正设法追捕4名劫匪归案。
根据警方翻看闭路电视影像及现场搜证，初步相信共有4名匪徒涉案，其中3人进入店铺打劫，当中2人操纯正广东话，另外1人则是南亚裔人士，劫案中1人疑手部受伤。
据报道，1日早上10点半，珠宝店刚开门不久，因是周日假期，街道上已有不少行人。3名戴口罩、帽及穿雨衣的男子突然冲入店内，分别亮出刀具、铁锤及伸缩警棍，对着5、6名男女店员大叫打劫。
其间，1名男店员疑被劫匪误会使用手机报警，被1名劫匪冲上前掌掴受伤。与此同时，1名劫匪用铁锤打破店内其中1个玻璃饰柜，迅速将一批名表及首饰扫入背包内，随后3名劫匪转身夺门而出，进入附近1辆由同伴驾驶接应的车辆逃走，整个过程不到2分钟。
消息指出，当时店内最少有3名顾客，以及店外多名行人目击抢劫过程。有目击行人称，事发时珠宝店内传出大叫声，目睹一名劫匪用铁锤打破饰柜发出巨响。其后，3名劫匪逃走，没听到珠宝店响起警钟。
随后警员到场调查，并在附近截查可疑人物。由于劫匪有车辆接应逃走，警方也通知各警区在各主要干道，包括红磡海底隧道、狮子山隧道、启德隧道等出入口、青山公路葵涌段等，设置临时路障截查可疑车辆，可惜并无发现。
事隔约1个多小时至中午12时许，有人发现一辆7座车在落马洲附近一停车场周围起火，消防员到场将火救熄，整车已严重焚毁。
警员到场勘查后，相信被焚车辆与尖沙咀珠宝店劫案有关，该车在5月3日于元朗警区报失。随后警方又在数十米外发现一个烧毁的口罩及打火机，有目击者称曾见1名男子向青山公路方向乘一辆出租车离开。
西九龙总区刑事总部警司（行动）黄志威表示，初步证实劫匪劫去的名表及首饰，市值超2350万元。由于劫匪点火地点接近落马洲及西部通道两个边境管制站，现正追查他们是否已离境。
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