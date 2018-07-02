原标题：台财政部门公布欠税大户 前5名都是“老面孔”

中新网7月2日电 据台湾《联合报》报道，台湾财政部门7月1日公布欠税大户，前5名都是“老面孔”，包括已过世的股市名人黄任中家族、高雄妇幼建筑集团负责人黄承志家族，以“台湾蕈菌之父”自居的台中天才企业集团负责人林天财，则多年名列台湾欠税大户第5名。

名列前茅的台湾欠税超大户欠税金额高达十几亿元（新台币，下同），似乎都已经处于“欠多不愁”的阶段，准备一欠到底，一毛也不还，加计利息以后，欠税也越欠越多。

不过，今年林天财的欠税为11.56亿元，和去年相比，不但没增加，还逆势减少约300万元，发生了什么事？

台湾税务部门官员表示，为追缴欠税，财政部门扣押了林天财的财产，其中有6家公司的股票，但有第三方一直主张这些股票不属于林天财，经过多年诉讼，终于在今年确定台湾税务部门胜诉，可以处分股票，追缴一部分欠税。

台湾税务部门指出，欠税清理为重点工作之一，每年均针对防止新欠税、清理旧欠税订定具体方案及作法。台湾财政部门与法务部门多年来建立联系机制，积极查调纳税义务人可供执行财产，对有缴纳能力却故意隐匿财产的欠税人也尽力追查其动向，并配合台湾行政执行机关处置欠税人。

台湾税务部门呼吁纳税义务人勿心存侥幸，如有欠税，应尽快缴纳，若欠缴税款案件被强制执行，欠税人不仅须多交滞纳金及缴纳执行费用，如遭公告欠税数据，更将影响企业及个人形象。

责任编辑：张义凌