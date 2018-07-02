原标题：陈水扁鼓噪台当局申办世界杯 扬言有助民进党连任

海外网7月2日电 台湾地区前领导人陈水扁在社交媒体上鼓噪台湾当局“申办世界杯足球赛”，扬言这有助于民进党连任。台网友随后对其开启“群嘲”模式，讽刺陈水扁的言论“就是个笑话”，“‘独派’完全不清楚自己的分量。”

据《联合新闻网》报道，台湾地区前领导人陈水扁化身的“勇哥”，在脸书“新勇哥物语”第154期中大谈世界杯足球赛，甚至提出让蔡当局提出申办FIFA世界杯足球赛的长远计划，他还表示，办好国际大型运动赛事有助连任。

陈水扁声称，2018年世界杯正式申办国家包括英格兰、俄罗斯、比利时与荷兰（联合申办）及西班牙与葡萄牙（联合申办），经过正式投票后，国际足总宣布俄罗斯成为2018年世界杯主办国。根据国际足总禁止同一洲连续主办两届世界杯的规则，因此2022年世界杯不可能由欧洲国家申办。

他又指出，申办2022年赛事主办权的国家包括美国、韩国、日本、澳大利亚及卡塔尔。国际足联最终选出卡塔尔为2022年世界杯足球赛主办国。成为继日本和韩国后，第三个主办世界杯足球赛的亚洲国家，同时也是首个国家足球队未曾参与世界杯决赛周的主办国。

说到这，陈水扁喊话蔡英文，“卡塔尔面积只有台湾的1/3，人口不到台湾1/10的中东小国卡塔尔都可以申办世界杯足球赛，台湾也能吗？”

他甚至提出了具体的措施建议，指出台当局应出资200万美金送20位年龄不超过10岁、体能优异的小朋友到巴西足球学校训练10年，并订下2018年“打进全球32强”的目标。

陈水扁称，自己任内非常重视台湾参与国际体育赛事，“台湾正式‘外交’处境艰困，体育‘外交’多少可以弥补不足！”他还声称，办好体育赛事，是连任的最大保证，接下来只盼蔡当局能提出申办FIFA世界杯足球赛的长远计划。

陈水扁的言论引起了台网民的“群嘲”，台网民指出，“真受不了这帮不愿面对现实的‘台独’”“假议题，假到不行，当做笑话也不为过，想特赦也不至于这样鬼扯吧”，还有网友指出，“（台湾）没有‘九二’共识根本就走不出去，还奢言举办什么世界杯，不知自己的分量”，最后，有台网友质问陈水扁，要申办的话用什么名字，“用中国台湾还是中华台北？”

这也不是台湾“独派”第一次企图利用体育赛事“刷存在感”了，此前，一些“独派”团体推动“2020东京奥运台湾正名公投”，企图把“中华台北队”改名为“台湾队”，遭到国际奥委会的拒绝及严正警告。国务院台湾事务办公室发言人马晓光6月13日就此表示，民进党当局蓄意挑衅一个中国原则，肆意破坏两岸关系和平稳定，这种玩火行为，必将自食恶果，进一步损害台湾同胞的利益。（海外网 杨佳）

责任编辑：张义凌