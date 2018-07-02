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周日星及高屹任浙江省人民政府副秘书长

周日星及高屹任浙江省人民政府副秘书长
2018年07月02日 10:42 中国经济网
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　　原标题：浙江省任免郑瑶、刘晓春、金志、何俊、李长吉、周日星等职务

　　经济日报-中国经济网杭州7月2日讯 近日，浙江省政府研究决定：

　　周日星任浙江省人民政府副秘书长，免去其浙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任职务；

　　高屹任浙江省人民政府副秘书长；

　　冯波声任浙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任；

　　免去万中心的浙江舟山群岛新区管理委员会副主任、中国（浙江）自由贸易试验区管理委员会副主任职务。

　　免去郑瑶的浙江省残疾人联合会理事长职务；

　　免去刘晓春的浙商银行股份有限公司副董事长、董事职务。

　　金志任浙江省公安厅副厅长；

　　免去何俊的杭州师范大学副校长职务；

　　免去李长吉的衢州学院副院长职务。

　　冯波声简历 

　　冯波声，男，汉族，1961年11月生，浙江浦江人，1985年7月参加工作，1984年6月加入中国共产党，中央党校研究生学历。

　　曾任省政府法制局行政复议处处长，省政府办公厅综合处副处长、流通政法处处长、秘书处处长、综合处处长、办公厅副主任，省政府副秘书长、办公厅党组成员等职务。

　　2013年3月，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记。

　　2017年3月，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委书记。 

　　2018年5月，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记。 

　　中共浙江省第十三、十四届委员会委员，党的十九大代表。

责任编辑：张申

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