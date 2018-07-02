周日星及高屹任浙江省人民政府副秘书长

原标题：浙江省任免郑瑶、刘晓春、金志、何俊、李长吉、周日星等职务
经济日报-中国经济网杭州7月2日讯 近日，浙江省政府研究决定：
周日星任浙江省人民政府副秘书长，免去其浙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任职务；
高屹任浙江省人民政府副秘书长；
冯波声任浙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任；
免去万中心的浙江舟山群岛新区管理委员会副主任、中国（浙江）自由贸易试验区管理委员会副主任职务。
免去郑瑶的浙江省残疾人联合会理事长职务；
免去刘晓春的浙商银行股份有限公司副董事长、董事职务。
金志任浙江省公安厅副厅长；
免去何俊的杭州师范大学副校长职务；
免去李长吉的衢州学院副院长职务。
冯波声简历
冯波声，男，汉族，1961年11月生，浙江浦江人，1985年7月参加工作，1984年6月加入中国共产党，中央党校研究生学历。
曾任省政府法制局行政复议处处长，省政府办公厅综合处副处长、流通政法处处长、秘书处处长、综合处处长、办公厅副主任，省政府副秘书长、办公厅党组成员等职务。
2013年3月，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记。
2017年3月，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委书记。
2018年5月，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记。
中共浙江省第十三、十四届委员会委员，党的十九大代表。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 大陆买台水果解燃眉之急 台媒这样感慨
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔方否认退还片酬 辟谣保释现身照
- 【 科技 】 专家：20%青少年有电子游戏成瘾现象
- 【 教育 】 2018版中国大学近5年录取分数排行榜
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有