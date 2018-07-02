套取国家资金收受礼金 多名干部因监管不力被追责

原标题：套取国家资金、收受礼金 多名干部因监管不力被追责

中国网7月2日讯 骗取国家补偿款、套取国家资金、收受礼金。。。。。。针对多名干部出现的违纪问题，贵州省纪委监委分别对其分管领导进行了追责。

村支书带头违建 骗取国家补偿款

2013年12月至2017年2月，周森林在任花溪区清溪社区党委副书记、服务中心主任期间，下辖1名村党支部书记因参与修建违法建筑骗取国家房屋征收补偿款，2名社区工作人员因收受违建户送予的财物，分别被开除党籍，涉嫌犯罪问题被移送司法机关依法处理。

2017年8月，周森林因落实主体责任不力受党内警告处分。

编造虚假材料 套取国家资金

2011年10月至2014年3月，六盘水市六枝特区岩脚镇原党委委员、人大主席吴胜勇在分管岩脚镇计划生育工作期间，该镇计生办负责人因编造虚假资料套取国家资金，被开除党籍。

2018年4月，因不认真履行主体责任，不认真落实“一岗双责”，吴胜勇受党内警告处分。

索要、收受礼金

2016年6月至2017年11月，在遵义市播州区农牧局原党组书记、局长王健任职期间，区农牧局1名副局长、2名干部、1名工作人员因利用职务便利为他人谋取利益，索要、收受他人礼品礼金等问题，分别被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送司法机关依法处理。

2018年4月，王健因落实主体责任不力受党内警告处分。

超标接待

2014年3月至2018年3月，莫辉在任黔南州独山县发改局党组书记、局长期间，县发改局2名副局长、1名党组成员因连续发生同城接待、公务接待超标等多起违反中央八项规定精神问题，分别受党内警告处分。莫辉还存在其他违纪行为。

2018年3月，莫辉因落实主体责任不力等问题受党内严重警告处分。

责任编辑：吴金明