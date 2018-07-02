西藏昌都市八宿县发生3.1级地震

原标题：7月2日11时24分西藏昌都市八宿县发生3.1级地震
据中国地震台网测定，北京时间2018年7月2日11时24分在西藏昌都市八宿县（北纬30.29度，东经96.97度）发生3.1级地震，震源深度6千米。
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