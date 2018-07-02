原标题：发改委：运用价格手段促进绿色发展取得明显效果

7月2日，国家发改委就创新和完善促进绿色发展价格机制举行新闻发布会，国家发改委价格司司长岳修虎介绍相关情况。中国网 郭天虎 摄

中国网新闻7月2日讯（记者 金慧慧）国家发改委价格司司长岳修虎今日在新闻发布会上表示，发改委在运用价格手段促进绿色发展方面开展了大量工作，受到社会各方好评。

近日，国家发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（简称《意见》），》提出到2020年基本形成有利于绿色发展的价格机制和价格政策体系，2025年建立起比较完善的绿色发展价格机制。

《意见》主要从完善污水处理收费政策、健全固体废物处理收费机制、建立有利于节约用水的价格机制、健全促进节能环保的电价机制等4个方面提出了16条措施。

岳修虎表示，《意见》提出的政策措施，既是对现有绿色价格政策的补充完善，更是对相关领域价格机制的改革创新，一半以上都属于政策创新。如建立企业污水排放差别化收费机制、完善城镇生活垃圾分类和减量化激励机制，以及推动环保产业发展的电价支持政策等等。

岳修虎指出，近年来，发改委在运用价格手段促进绿色发展方面开展了大量工作，如环保电价政策、工商业差别化用水用电价格政策、居民阶梯价格制度、北方地区清洁供暖价格政策、可再生能源发电价格政策、农业水价综合改革等等，指导各地完善水资源费、污水处理费、垃圾处理费政策，在减少污染排放、保护生态环境、节约能源资源、促进能源结构和产业结构调整等方面发挥了积极作用。

2004年以来，发改委先后出台了支持脱硫脱硝除尘、超低排放改造等环保电价政策，对实施脱硫脱硝除尘改造机组电价，每度电加价2.7分，对实施超低排放改造的新机组加5厘钱，老机组加1分钱，支持燃煤机组改造。

据环保部门统计，燃煤机组的超低排放和节能改造实现了非常好的效果，在全国主要污染物中，二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘的排放总量分别降低了22%、25%和11%。二氧化硫的排放从2005年的每度电6.36克降低到0.39克，氮氧化物的排放从2005年的每度电3.62克/度，下降到0.36克/度。

农业水价综合改革也取得了明显效果，改革区域每亩节水110立方米，灌溉的周期缩短了20%。目前，此项工作已经在全国推开，到去年年底全国已经有5200万亩实施改革。

责任编辑：吴金明