美专家谈中美贸易：中国需要建立一个多极化系统

原标题：美专家：美国若孤立自己 就是悲剧

针对近期美国在贸易问题上的种种做法，美国著名中国问题专家傅立民在接受央视记者采访时表示，如果美国孤立自己，那就是一个悲剧，他对此非常反对。

美国著名中国问题专家 傅立民：我认为特朗普政府显示出对经济学的误解，如果是这样，我认为中国应该采取同样的应对举措，比如在亚投行、丝路基金等，也就是寻找其他贸易伙伴。如果美国孤立自己，这是一个悲剧，我对此非常反对。

作为美国资深外交官，傅立民曾在1972年尼克松总统访华期间担任首席翻译，并在上世纪80年代出任美国驻华使馆公使，对中美事务有着深刻地了解。他表示，特朗普声称所谓中国抢走大量美国就业机会的说法并不成立。

美国著名中国问题专家 傅立民：贸易问题很难和其他问题分开来说，现代经济正在发生巨大变化，在制造过程中，自动化、机器人正在替代劳动力，目前美国劳动力的9%在制造业，美国的农业在一百多年前发生过同样的情况，退到1820年，85%的美国人是农民，现在不到1%，而且生产更多食物。我们也将面临1%以下的工人在制造业的情况。美国的经济正在转向服务业，很多美国人看不到这一点。

此外，在中美贸易问题上，傅立民也提出了自己的意见和建议。

美国著名中国问题专家 傅立民：中国需要建立平衡的架构保护现存秩序，而不是像美国一样破坏它，我认为中国需要建立一个避开纽约的货币银行体系，以便单方面制裁不能由任何国家单方面决定，中国需要建立一个多极化系统。

责任编辑：吴金明