中国海警划归武警让日本海保紧张:实力已非常悬殊

资料图：驶离码头的海警3304舰航行在夕阳中。新华社记者 毛思倩 摄

原标题：中国海警划归武警让日本海保很紧张：双方实力已非常悬殊

参考消息网7月2日报道 日媒称，中国海警局从7月1日开始就划归中国人民武装警察部队指挥。而中国武警部队由中央军委直接管辖。日本政府担心中国海警局和中国海军今后会进一步加强合作，不但在钓鱼岛附近加紧活动，还可能强化武装。

据日本《读卖新闻》7月1日报道，中国海警局此前一直归公安部和国家海洋局管辖。公务船的船员实际上都是“公务员”。但此次改编之后，他们将被统一定性成准军事化的武装警察。中国国防部发言人在6月28日的例行记者会上对此进行说明，称没有改变海警基本任务的属性，也没有改变中方在相关涉海问题上的原则立场。中方将一如既往地同直接有关的主权国家通过谈判磋商和平解决有关争议，同各国加强执法安全合作。

日媒称，目前中国海警局拥有的船只数量远远超过日本海上保安厅。今后，中国海警局无论是在船舶数量上还是装备上都可能会大大强化。日本自卫队干部对此表示，现在中日双方实力就已经非常悬殊了，今后日本面临的挑战将更大。

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