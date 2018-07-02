原标题：南部战区海军某驱逐舰支队迎来一艘新战舰：呼和浩特舰

军方权威媒体近日公开的新闻报道低调披露，解放军南部战区海军某驱逐舰支队迎来一艘新战舰：呼和浩特舰。

截图来自南部战区微信公号。

南部战区微信公众号6月30日发布的《传承红色基因 铸牢铁拳军魂——南部战区海军某驱逐舰支队开展先进典型事迹报告会》一文提到，“‘没有丝毫犹豫，甚至来不及穿上救生衣我就扎进了海水里，当时唯一的执念就是再游快点，离他再近点……’站在讲演台上，南部战区海军某驱逐舰支队呼和浩特舰对海作战部门主炮火控班长兼技师李祥城，平静地讲述着今年寒冬时节前去看病的他勇救落水群众的事迹。‘七一’前夕，该支队举办了‘讲党员故事、做雷锋传人、当强军先锋’先进典型事迹报告会，10位官兵鲜活的事例、动人的故事，从不同的侧面描述了他们的奋斗历程和工作体会，引发了现场官兵共鸣与思考。”

上述消息披露，一艘名为“呼和浩特舰”的新战舰已入列南部战区海军某驱逐舰支队的信息。

根据中国《海军舰艇命名条例》，一级舰（航母、战列舰、巡洋舰）和核潜艇由中央军委命名，二级舰（驱逐舰、护卫舰、潜艇、大型登陆舰）和下级别舰艇由海军命名。其中，巡洋舰以行政省（区）或直辖市命名；驱逐舰、护卫舰以大、中城市命名。

上述呼和浩特舰对应的城市呼和浩特市是内蒙古自治区首府。此前入列的乌海舰是解放军海军中第一艘以内蒙古自治区城市名字命名的现代军舰。今年1月15日，乌海舰入列命名授旗仪式在辽宁大连某军港举行，标志着该舰正式加入人民海军战斗序列。

另外值得一提的是，上述南部战区微信公众号的文章在报道呼和浩特舰所在的南部战区海军某驱逐舰支队举办的先进典型事迹报告会时，还提到了深圳舰、广州舰、衡阳舰等战舰。

责任编辑：吴金明