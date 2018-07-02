原标题：英媒：因为这个原因 台湾民众对大陆好感又提升了——

参考消息网7月2日报道 英媒称，过去一年来，尽管北京与台北之间的紧张关系升级，但中国大陆的大制作古装剧却被认为增加了台湾民众对大陆的好感。

据英国《每日电讯报》网站6月30日报道，一些大获成功的电视连续剧吸引了观众，得以在台湾电视台的黄金时段播出，其中就包括拥有精美服装和引人入胜情节的清朝宫斗剧《甄嬛传》。

报道称，另一部将宫廷阴谋与史诗战争场面相结合的热播剧《兰陵王》则讲述了北齐皇子高长恭的故事。

台湾民意基金会本月早些时候公布的一项年度民调结果显示，对大陆有好感的受访者比重上升了4%，达到48.8%，而反感大陆的台湾民众比重则从47.4%降至43.9%。

台师大台语系副教授、社会学专家庄佳颖说，对大陆好感度的增加既是因为欣欣向荣的大陆经济，也是因为台湾民众接触到了更多的大陆流行文化和制作精良的历史剧。

她说，很多台湾人爱看这种历史剧，因为与港台的制作相比，它们的背景是真实的。大陆可以利用适当的背景，比如清朝的皇宫。它是真实存在的。

她还说：“我觉得也许5到10年之后，大陆流行文化就会主导东亚社会。他们的市场和产量太大了。”

《台北时报》的一篇社论也支持庄佳颖的观点，认为大陆对“软实力”的利用正在台湾海峡对岸收到成效。

报道说，制作精良的大陆电视节目不断播出，用奢华布景和一线明星博得了台湾观众的称赞。

报道说：“许多本地节目中廉价的布景和没有名气的嘉宾与之相形见绌，所以大陆电视节目促使台湾民众对大陆的看法朝着积极的方向转变也就不足为奇了。”

台北市电影委员会总监饶紫娟说，近年来前往中国大陆寻求更好就业前景的大约40万台湾专业人士中有不少有抱负的艺人。

饶紫娟说，也在台湾播出的《中国好声音》等大型电视真人秀比赛节目的高曝光度尤其吸引歌手。

她说：“他们吸引了许多优秀人才前往大陆，其中包括台湾著名的流行歌手。这对我们的流行音乐和创意文化产业来说是一个相当大的挑战。”

她说，5年前的台湾还曾“引领”地区流行音乐，但现在它已经被大陆庞大的受众和市场所吞并。

饶紫娟说：“我们正在失去我们的力量，失去我们的主导地位。现在，如果你去大陆，那意味着你更强，你有才，你能够在那个竞争社会中生存下去。”

责任编辑：张义凌