暴雨致成都机场航班大面积延误 万余名旅客滞留

原标题：暴雨致成都机场航班大面积延误 万余名旅客滞留机场
成都机场从今天（2日）上午10：30开始再次遭受暴雨天气的袭击，预计本次极端天气会持续至下午15：00左右结束。这场暴雨天气，引发成都机场大面积航班延误，1多万名出行旅客被困机场，同时造成18个进港航班备降外场。11：16，成都机场将大面积航班延误预警升级为黄色，这是成都机场在今年入夏以来第四次发布大面积航班延误黄色预警，其频率远高于往年同期。
截止中午12：30，成都机场今天计划飞行的971个进出港航班中，已有84个出港航班延误，取消20个航班，仅执行了240个航班，占全天航班量的25%，还有710个航班尚未执行，导致1万多名出行旅客滞留机场，等待天气的好转及航班的恢复。
广大乘机旅客如需查询航班动态信息，请拨打：（028）85205555咨询或与所乘航空公司联系。（央视记者 黄鹂）
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