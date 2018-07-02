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西成高铁广元段受暴雨影响多次列车晚点停运

西成高铁广元段受暴雨影响多次列车晚点停运
2018年07月02日 15:29 中国新闻网
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　　原标题：受暴雨影响 西成高铁广元段封锁排险多次列车晚点停运

　　中新网广元7月2日电 （苗志勇）记者今日从成都铁路局广元车务段获悉，7月2日9时许，受广元地区持续暴雨影响，西成高铁朝天至广元间雨量超标。为确保列车运行安全，铁路部门封锁线路巡查排险。7月2日途经该区段的部分旅客列车将晚点运行。

资料图：西成高铁。 韩正阳 摄资料图：西成高铁。 韩正阳 摄

　　据悉，此次强降雨已造成西安北至成都东D1925次停运，西安北至成都东D1927次停运，西安北至成都东D1929次停运，成都东至西安北D1938次停运，成都东至西安北D1940次停运，成都东至西安北D1942次停运。

责任编辑：桂强

西成广元排险
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