中国设债务陷阱夺斯里兰卡港口？斯前总统有话说

原标题：中国对斯里兰卡设下债务陷阱？斯里兰卡和我大使馆驳斥美媒抹黑报道

[文/观察者网 陆雨聆]斯里兰卡总统新闻办公室于6月30日宣布，将把该国南方海军司令部转移至汉班托塔市，也就是我们并不陌生的汉班托塔港所在地。

当地媒体解释道，此举是为了回应《纽约时报》在25日刊出的一篇抹黑中国的报道。文章指控中国“用债务陷阱令斯里兰卡将汉班托塔港拱手相让”，并极力渲染中国早盯上了港口的“战略价值”。

文章传开后，便相继遭到了斯里兰卡方面相关人物和我大使馆的驳斥。昨日（1日），斯前总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）更写了亲笔长文，用一系列数据实力回击了报道中的不实内容。

今年5月的汉班托塔港 图源：《纽约时报》 下同

这篇报道究竟说了什么？

作者玛丽亚·阿比-哈比布（Maria Abi-Habib）在文章开头，便历数了拉贾帕克萨的几条“罪状”。[观察者网注：拉贾帕克萨曾于2005年至2015年任斯里兰卡总统。]

比如，“每次向中国寻求贷款和援助的时候，总能得到肯定的答复”、“留下了新政府难以偿还的繁重债务”、“汉班托塔港口项目的失败是意料之中”等，然后，汉班托塔港就“成了中国的港口”。

之后，文章又称拉贾帕克萨在2015年竞选总统时，得到了中企的资助。而中国官员在进行租赁谈判时，曾把“共享情报”作为其中一项交易条款。前斯里兰卡外交秘书、驻华大使尼哈尔·罗德里戈（Nihal Rodrigo）如此引述中国的说法，“我们希望你能让我们知道都有谁来、在这里停留过。”

拉贾帕克萨在婚礼上处理政务

报道引来大量西方媒体的转载，自然也传到了斯里兰卡人的眼前。拉贾帕克萨的长子、国会议员纳马尔·拉贾帕克萨（Namal Rajapaksa）率先站了出来，发推斥责文章有很多“不准确的说法”，“斯里兰卡不该成为地缘政治的棋子。”

推特截图 下同

前斯里兰卡央行行长阿吉思·尼瓦尔·卡巴拉尔（Ajith Nivard Cabraal）在28日通过当地媒体“兰卡”新闻网，指责阿比-哈比布“选择性忽略”其他观点。

卡布拉尔称，他在今年5月10日接受了阿比-哈比布的采访。他花了整整一个小时，用“无可辩驳的事实和数据反驳了她一连串的指控和先入为主的观点。”

然而结果大家都知道了。这位记者直接“无视”了他关于贷款问题的所有回应，也“无视”了他对拉贾帕克萨政府财务状况的解释。

“因此，她的立场无疑表明，她肩负的‘使命’就是提供一种事先决定好的、完全片面的观点，这对中国和斯里兰卡双方都是有害的。”卡布拉尔觉得，文章就不该被《纽约时报》登出来，“这可能就是特朗普所说的‘假新闻’（fake news）吧。”

7月1日，拉贾帕克萨更亲自出面，通过推特分享了一篇澄清声明。

打开附件一看，全文竟长达1300余个英文单词。原来，他对阿比-哈比布的主要指控逐条做了回应。

斯里兰卡前总统拉贾帕克萨对《纽约时报》指控的回应 声明截图

《纽约时报》首先称，中国港湾在2015年总统竞选期间，向拉贾帕克萨提供了760万美元资助。民调开始前，这些钱有的以支票的形式发了出去，有的用于印制活动T恤和宣传材料，有的用于购买送给支持民众的礼物，还有的被“志愿者”送到了拉贾帕克萨的官邸。

根据某项“仍在进行中的政府内部调查”，他们看到了汇到“竞选活动分支机构”的具体银行账号。

拉贾帕克萨则认为，此乃“无中生有”。他称，当时所有由中国资助的项目都被政府暂时叫停，接受调查，其中也包括中国港湾的“科伦坡港口城”项目。过了一年多，新政府才将项目还给他们。“这是在不承担任何责任的情况下，展开的抹黑”，他补充道，新政府也公开承认过‘科伦坡港口城’的重要性，如果中国港湾真的做出这种事，又怎么会把项目还给他们呢。

至于所谓“政府内部调查”，他表示，“每个斯里兰卡人都知道，新政府上台最爱干的，就是往反对方身上扔泥巴。”[观察者网注：拉贾帕克萨是斯里兰卡自由党的创始人之一，而现任总统迈特里帕拉·西里塞纳（Maithripala Sirisena）则是以反对党身份当选总统。]

汉班托塔港虽然分得了科伦坡港的一部分业务，仍然很不发达

此外，报道称中国“为汉班托塔港口项目提供贷款，别有用心地让斯里兰卡陷入债务陷阱，且尽管可行性研究称该港口无法运转”，拉贾帕克萨也举出实例作为回应。他称，丹麦最大的工程咨询公司安博（Ramboll）和加拿大最大的工程咨询设计公司SNC-兰万灵（SNC-LAVALIN）曾在2003和2004年分别研究过项目的可行性，两家机构都建议斯政府造港。

拉贾帕克萨解释道，虽然确实有其他国家给出了更低的贷款利率，但“利率并不是唯一的权衡标准”，贷款国推荐的承包商和报价也都很重要。最后，中国给出了最好的方案，使得汉班托塔港的实际建造成本低于上述两家机构给出的预算。

延伸至汉班托塔港的高速公路

另外，阿比-哈比布又提到“港口的失败是注定的，因为2012年只有32艘船进港，科伦坡港却有3667艘”。拉贾帕克萨表示，她提都没提这一数字在2014年增长到335艘，而和科伦坡港横向对比没什么意义。港口在2014年和2015年的营业利润，分别达到了9亿卢比（约3775万人民币）和12亿卢比（约5034万人民币）。

科伦坡港夜景

而报道所说斯里兰卡“无力偿还贷款，才被迫将港口租给中国”一事，更是诬蔑。汉班托塔港的全部建设费用17.61亿美元，贷款截止日期为2036年。截至2016年底，已经还掉了5亿美元。“所有贷款都是斯里兰卡港务局（SLPA）从利润中拿出来的，没有任何问题”，拉贾帕克萨称，SLPA在港口实现收支平衡前，早已仔细计划了如何筹集偿还贷款的资金，“并没有所谓的中国债务陷阱。”

最后针对文章中“中国早早就看上了汉班托塔港的战略价值”，拉贾帕克萨强调，在自己还没下台的时候，中国便从未主动要求租赁港口，或者港口以外任何一寸土地。是现在的斯里兰卡政府建议中国，把整个港口都租掉的。

以拉贾帕克萨命名的汉班托塔“马欣达·拉贾帕克萨国际板球体育场”

另一方面，中国驻斯里兰卡大使馆也在6月30日打破了沉默。他们在官网发表声明，称注意到了《纽约时报》的报道，也注意到斯里兰卡各方已分别就有关问题进行了澄清，批驳这一报道充满政治偏见、与事实完全不符。

使馆强调，中国始终奉行对斯里兰卡友好政策，坚定支持斯独立、主权与领土完整，反对任何国家干涉斯内政。斯社会各界均高度赞赏中方为斯结束内战以及战后重建提供的巨大支持和无私援助，中方对此感到高兴，也愿与斯方共同努力，排除干扰、坚定目标，继续积极落实两国领导人达成的重要共识，在以“共商共建共享”为原则的“一带一路”框架下不断推进两国各领域务实合作，更好地造福两国和两国人民。

声明全文 中国驻斯里兰卡大使馆官网截图

鉴于斯里兰卡将于2019年底、2020年初举行下届总统大选，拉贾帕克萨在6月28日接受采访时称，希望西方国家和印度不要干涉斯里兰卡内政。斯里兰卡总理办公室也补充道，汉班托塔港只是一个“将很快带动汉班托塔和内勒加腊落后地区经济发展”的商业港口。

责任编辑：余鹏飞