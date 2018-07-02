合肥市委一则罕见任命:一人同时担任两所名校校长

原标题：合肥市委的一则罕见任命：封安保同时担任合肥一中、六中校长

封安保 合肥在线 资料图

6月28日上午，安徽合肥市委常委、组织部部长钱岩松格外忙碌，他要带着市教育局领导前往合肥一中、合肥六中分别宣布这两所当地知名中学校长的人事任命。

而更为罕见的是，履新这两所合肥名校校长的是同一人。

据合肥市第一中学（以下简称“合肥一中”）网站消息，6月28日上午10：10，合肥一中在行政楼六楼会议室召开中层以上干部会议，合肥市委常委、市委组织部部长钱岩松出席大会并讲话，合肥市教育局党委书记查凯宣读市委市政府有关文件。合肥一中校长陈栋主持会议。

会上，查凯宣读了市委市政府有关文件：封安保同志任合肥一中党委书记、校长。市委常委、市委组织部部长钱岩松代表市委市政府作发表讲话。

在2015年调任合肥六中党委书记、校长之前，封安保曾是合肥一中的副校长。

另据合肥市第六中学官网（以下简称“合肥六中”）消息，同样是在今年6月28日上午，合肥市委常委、组织部部长钱岩松率市教育局领导査凯、王杰才等一行来到合肥六中，在六中中层以上干部会上宣布了市委对合肥六中干部调整、任命的决定。

合肥市教育局党委书记查凯首先宣读了市委决定：封安保同志任合肥六中校长、党委副书记；李斌同志任合肥六中党委书记、副校长。

也就是说，在今年6月28日这一天，合肥一中、合肥六中同时迎来了新任校长，而担任这两所学校新任校长的都是封安保。而封安保此前担任合肥六中党委书记、校长。

三年内带领合肥六中超越一中

封安保是合肥教育界的“名人”。

公开资料显示，封安保是安徽省物理特级教师，同时他还是安徽省物理学会常务理事、安徽省教育学会物理专业委员会常务理事、安徽省高中物理奥林匹克一级教练员、合肥市物理学会常务副理事长、合肥市物理学科带头人。

澎湃新闻记者查询封安保的工作经历发现，在出任合肥六中校长、党委书记之前，封安保长期在合肥一中任教，历任合肥一中教师、主任、校长助理、教学副校长等职，2015年调往合肥六中。

根据合肥六中官网介绍，在个人教学领域，封安保在高中新课改、物理奥林匹克竞赛辅导、高考中均取得过骄人的成绩。他曾参与编写论著两部，在《中学物理教学参考》、《物理教师》、《中学理科》、《中学生数理化》等杂志上发表物理专业类论文十多篇，在《中学生学习报》、《新安晚报》、《合肥晚报》等报刊上发表教育教学论文20多篇；论文评比曾获国家级一等奖。

在个人荣誉方面，封安保曾荣获“合肥市普通高中课程改革先进个人”“合肥市十大教育新闻人物”“合肥市五一劳动奖章”等称号，还是“合肥市第六届专业技术拔尖人才”。

封安保在学校管理方面同样成绩出众。

《合肥日报》今年6月24日就曾刊发一整版报道《六中学子缘何优秀 九张图片为您诠释》介绍了合肥六中近年来取得的成绩。

上述《合肥日报》报道介绍，在过去的几年，合肥六中一步一个台阶，高考成绩屡创新高。在今年高考中，合肥市理科第一名即花落该校，安徽全省理科前一百名中有5人来自合肥六中；文科方面安徽省第二名也来自该校，文科全省前一百名有7人。

除去这些数字上的成绩，合肥六中实行“全员导师制”，针对每个学生的薄弱学科，为其配备学科老师作为“导师”。学生们需要定期带着“导师制”手册去和他们的“导师”交流，记录下相应的问题，然后回去复习巩固提升。

此外，“茅以升科学技术专项奖”、“中鸣科学奖”这样重量级的科创奖项也屡屡花落六中。

从2015年开始，六中正式进入“住宿时代”。在住宿生管理上，六中一直坚持严格要求和人文关怀相济。严格的门禁出入管理，定期的宿舍安全检查，切实保障每一个住宿生的安全。但与此同时，住宿生也享受到了充分的人文关怀，班主任会定期带着好吃的去看望他们。

而2015年正是封安保从合肥一中副校长调任合肥六中校长的年份。

《南方周末》上周四刊登的文章《摇号、陪读、拼高考 合肥“挽留”校长事件背后》介绍，2015年8月，封安保调任合肥六中校长，这被认为是教育局扶持六中的重要举措。坊间流传甚广的一种说法是，封安保上任之初，即向家长承诺：让他们的孩子哭着进来，笑着出去。且保证至少干满三年。

《南方周末》的报道称，封安保任职一年后，合肥六中高考一本达线率即超过合肥一中，跃居合肥市第一，第二年依然保持第一。

回炉合肥一中引发家长挽留

就在今年高考结束之后，封安保将回炉出任合肥一中校长的消息传出，引发两校家长和当地社会舆论关注。

前述《南方周末》报道透露，到6月19日晚，教育史上罕见的一幕在安徽省合肥市上演：上千名学生家长聚集在合肥六中南区大门口，“挽留”传言即将调离的校长封安保。

《南方周末》报道援引当地家长群体中流传的说法，事情源于一次拟定中的人事变动：合肥一中校长陈栋因年龄原因即将卸任，合肥六中校长封安保将调至一中接任校长。从外市某中学调一位校长来担任合肥六中校长。

如今，随着封安保同时担任合肥一中、六中校长任命的正式公布，合肥市方面为解决上述争议的方案也正式曝光。

不过，与之前封安保身兼合肥六中校长、党委书记党政职务的方式不同，合肥六中党委书记由该校新任副校长李斌出任。李斌此前担任巢湖一中校长。

在出席6月28日合肥六中的任命会议上，合肥市委常委、组织部部长钱岩松表示，“充分肯定了以封安保同志为校长的合肥六中这一届班子带领六中教职工，在过去三年踏实勤勉、奋发作为，学校综合实力明显增强，办学水平大幅提升，充分肯定了近年来合肥六中取得的突出成绩。对于学校下一步的工作，要维护良好的发展局面，要努力开创工作新局面，要营造良好政治生态。”

封安保则表示，自己坚决拥护合肥市委决定，热烈欢迎李斌书记的加盟，鼓舞六中管理团队全体成员总结和传承六中前几年的教育教学成功经验，以更加踏实、严谨、细致的工作作风，更加科学的工作方法，更加开放的工作思路，践行“办有尊严的学校，做受尊重的教师，育有未来的学生”的发展理念。

6月29日上午8：30，封安保履新合肥一中校长后主持的第一个行政办公会。会上，该校原校长陈栋与封安保做了简短的交接。

封安保“动情地”说：“如今，一中发展的交接棒传到我们手中，未来，希望大家精诚合作、勠力同心，继续书写合肥一中教育教学发展的新传奇。”

责任编辑：余鹏飞