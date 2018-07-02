朝鲜对外经济省副相抵京访问？ 外交部回应

原标题：2018年7月2日外交部发言人陆慷主持例行记者会

应国家主席习近平邀请，科威特国埃米尔萨巴赫将于7月7日至10日对中国进行国事访问并出席在北京举行的中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议开幕式。

访问期间，习近平主席将为萨巴赫埃米尔举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。此外，习近平主席和萨巴赫埃米尔还将共同出席7月10日在北京举行的中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式。

科威特是最早同中国建交的海湾国家之一。近年来，中科关系快速发展。两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。科威特是最早同中国签署共建“一带一路”合作文件的国家之一，双方在能源、贸易、投融资、基础设施建设等领域合作成果显著，人文交流活跃。

萨巴赫埃米尔即将对中国进行国事访问，是他时隔9年再次访华。中方期待通过此次重要访问，进一步巩固中科传统友谊，增进政治互信，深化两国在共建“一带一路”框架内各领域合作，推动中科关系迈上新台阶。科威特是中阿合作论坛的积极参与者，相信此访对新形势下提升中国同阿拉伯国家集体合作水平具有重要意义。

问：我们注意到，近期，朝鲜半岛北南双方继续积极互动。双方举行了旨在缓和军事紧张的将军级会谈，商定将于今年8月在朝鲜金刚山重启离散家属团聚活动，共同组队参加8月在印尼举行的第18届亚洲运动会，恢复了中断10年的海上无线电通信。请问中方对此有何评论？

答：我们对朝鲜半岛北南双方近来在多领域积极接触和互动，并达成越来越多的共识和成果感到由衷的高兴。

在当前形势下，半岛北南双方按照《板门店宣言》精神，切实落实双方领导人两次会晤共识，持续推进和解与合作，有助于双方巩固信任、改善关系，为延续和巩固半岛缓和势头发挥积极作用。

中方一向积极支持半岛双方改善关系，也希望国际社会对此多多加油鼓劲，为巩固对话势头、推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程发挥建设性作用。

问：据报道，印尼巴厘岛阿贡火山27日晚再次喷发，岛上伍拉莱国际机场29日临时关闭，446架航班及7万多名旅客受到波及。请问事态严重程度到底如何？目前有多少中国游客滞留？中方是否采取应对措施？对于计划出行的中国游客，您有何建议？

答：我先回答大家可能最关心的问题。根据目前掌握的情况，尚未出现中国公民因此次阿贡火山喷发在巴厘岛滞留情况。

当地时间29日，受阿贡火山喷发影响，巴厘岛伍拉莱国际机场临时关闭约12个小时。中国外交部和中国驻登巴萨总领馆高度重视，第一时间启动应急机制，及时通过领事服务网、领事直通车微信公众号、领事之声微博和中国驻登巴萨总领馆网站、微信等连续发布消息，介绍机场关闭和重新开放情况，提醒中国游客在巴厘岛活动期间切勿前往火山周围区域。中国驻登巴萨总领馆与有关航空公司和旅行社密切沟通，切实做好中国游客协助工作。

鉴于当地政府对火山喷发仍有预警，建议近期赴巴厘岛的中国游客及时关注相关信息，妥善安排行程，注意保护自身安全。

问：第一，美朝领导人上月举行会晤后，朝鲜表示要向无核化目标迈进。但最新公布的卫星图像显示，朝鲜弹道导弹及相关设备制造技术仍在取得进展，这引起美方一些官员和有关人士的关切。中方对此有何评论？第二，有报道称朝鲜对外经济省副相抵京访问，你能否提供相关消息？

答：我先回答你第二个问题。中朝是友好邻国，双方在各层级、各领域一直保持着正常往来。关于你问到的具体情况，我没有可以提供的消息。

关于第一个问题，一段时间以来，半岛形势明显好转，出现了致力于通过对话推进半岛无核化进程，并妥善解决相关方合理关切的积极势头。就你提到的具体情况，我不知道有关信息来源和美方一些官员作出评论的依据是什么，你可能需要向他们求证。在中方看来，自从美朝领导人6月12日在新加坡举行会晤以来，双方都表示要积极致力于落实两国领导人达成的共识。我们希望所有有关各方都能为顺利落实共识、巩固半岛对话和缓和势头、推进半岛无核化进程继续作出建设性努力，而不是相反。

问：据今日上午消息，墨西哥国家复兴运动党候选人洛佩斯赢得总统选举。中方对此有何评论？

答：中国和墨西哥是好朋友、好伙伴。我们对洛佩斯先生当选墨西哥合众国总统表示热烈祝贺。相信在他领导下，墨西哥将不断取得国家发展新成就，并继续在国际和地区事务中发挥重要作用。

墨西哥是拉美地区大国和重要新兴市场国家，中墨是全面战略伙伴。中方高度重视发展同墨西哥的关系，愿同墨方一道，增进互信，深化合作，促进各自发展，造福两国人民，为国际社会贡献正能量。

问：6月29日，国际移民组织选举下一任总干事，葡萄牙提名候选人维托里诺当选。请问中方有何评论？

答：中方欢迎葡萄牙前副总理维托里诺先生当选国际移民组织下任总干事。维托里诺先生经验丰富，资历深厚，是出任国际移民组织下任总干事的合适人选。中方相信，维托里诺先生在担任总干事期间，将带领国际移民组织为促进全球人口有序流动作出重要贡献。中国政府将继续支持和配合国际移民组织总干事的工作。

问：据《纽约时报》报道，从美国驻广州总领馆出现领事人员健康问题后，美国驻华大使馆和驻上海总领馆也有人员报告了类似健康问题，引起美国国内关注。上周王毅国务委员兼外长同蓬佩奥国务卿通话中，蓬佩奥也提到了这个事情。中方有无进一步可以提供的信息或相关评论？

答：王毅国务委员兼外长上周同蓬佩奥国务卿通话时，再次表明中方在这个问题上的看法。我可以重申，中方一贯根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》有关规定，保护包括美国在内的外国驻华外交和领事机构人员安全。美方反映相关人员出现你所说的情况后，中方有关部门进行了认真调查并向美方作出了反馈。目前并没有发现导致美方所说情况的原因和线索。如果美方有进一步情况和线索愿意同中方分享，中方也愿意就此同美方保持沟通。

责任编辑：桂强