暴雨致四川广元新增多处灾害隐患 已转移七千余人

原标题：暴雨致广元新增多处地质灾害隐患 已避险转移七千余人

中新网广元7月2日电 （苗志勇）记者今日从四川省广元市防汛抗旱指挥部获悉，7月1日8时-7月2日8时该市利州区、朝天区、昭化区、青川县、剑阁县和旺苍县北部出现了暴雨，局部大暴雨，最大降雨出现在青川县观音余坝村，为201.0mm。今日4时12分该市气象台发布暴雨黄色预警，6时14分升级为暴雨橙色预警。同时，受降雨影响，上述区域内的河流均出现不同程度的涨幅。

来自广元市国土资源局的消息称：7月1日夜间到7月2日凌晨，该市普降大雨至暴雨，地质灾害风险加大，已避险转移7227人，无人员伤亡。截至7月2日下午15时，全市各乡镇上报疑似新增地质灾害隐患37处，2处原有隐患点情况加剧。目前，各县区国土资源局正组织专业技术人员对地灾隐患进行排查核实后据实上报。

7月2日上午，受暴雨影响广巴高速公路出口关闭。苗志勇 摄 苗志勇 摄

据了解，广元多条交通路线也受到了影响。7月2日9时许，西成高铁朝天至广元间雨量超标。为确保列车运行安全，铁路部门封锁线路巡查排险，2日途经该区段的部分旅客列车将晚点运行。7月2日上午，广巴高速公路（广元段）和兰海高速公路（广元段）因路面积水严重而一度关闭出口。

7月2日上午，强降雨导致广元市旺苍县双汇镇太阳湾处发生山洪，一辆载有2人的小轿车被困在道路边缘，洪水夹杂着砂石冲向被困小轿车。危急关头，巡逻至此的旺苍县公安局双汇派出所交警中队三名民警，在没有任何防护的情况下，径直走上公路边上的护栏，靠近被困车辆后向车内人员喊话不要急，一边想办法急救。经过半个小时的努力，民警将被困车内的2名人员成功地营救到了安全地带，随后用铲车将该车辆拖出来。

据气当地象部门预测，预计今天白天到晚上该市仍有大雨到暴雨天气，局部地方雨量可达100mm以上。2日夜间到3日白天，西部中到大雨，东部暴雨。

责任编辑：桂强