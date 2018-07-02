杭州余杭面向海外招20名政府雇员 最高年薪50万元

原标题：杭州余杭区面向海外招聘20名政府雇员，最高年薪50万元

杭州余杭区面向海外招聘20名政府雇员，其中政府高级雇员年薪约50万元；在杭州无房的博士雇员购买首套住房后还可申领20万元购房补助……

今年4月初，余杭区发布面向海外招聘“双十”政府雇员公告——招聘政府高级雇员10名、政府中级雇员10名，涉及发改、经信、科技、商务、规划、交通等政府职能部门，以及杭州未来科技城、余杭经济技术开发区、临平新城、金控集团等产业平台和区直属国有公司相关岗位。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）2日从余杭区委宣传部获悉，公告发布后，全球290多名海内外高层次人才参与报名，经前期资格审核以及网络视频面试，61名高层次人才“脱颖而出”，他们中既有从海外百强高校毕业后在海外知名企业或国际组织工作的精英，也有回国报效的高层次海归，还有在国内一流学府的外籍留学生。

6月30日至7月1日，由余杭区分管经济、规划建设、产业平台的区领导以及招聘单位主要领导等组成的评委，对61名海外高层次人才进行了面试，面试结果将于本月中上旬正式公布。

招聘公告显示，此次余杭区招聘对象为海外（境外）世界百强高校（高校名单参照英国QS全球教育集团发布的“QS世界大学排名”，下同）全日制硕士研究生及以上毕业生，且具有若干年海外工作经历；国内世界百强高校（具体为清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学）全日制硕士研究生以上的外籍留学生。

据介绍，面向海外招聘政府雇员是余杭区一次领先全国的创新举措。政府雇员制是促进政府人员行政能力与公共服务能力提高，政府机构工作效率提升的有效途径。

本次招聘的政府雇员实行聘期制，一个聘期为3年，其中高级雇员年薪约50万元左右；中级雇员中博士研究生年薪约38万元左右，硕士研究生约35万元左右。此外，本次选聘的政府雇员在首个聘期内可享受余杭区相关人才政策，在杭州无房的博士研究生在杭购房后，可申领20万元的购房补助，有房户也可申领10万元的购房补助；在杭无房的硕士研究生在杭购房后，可分别申领15万元（政府高级雇员）、10万元（政府中级雇员）的购房补助。

责任编辑：余鹏飞