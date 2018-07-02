原标题：视界丨无语！大陆买台湾菠萝解台农燃眉之急 却遭绿营恶意揣测
台湾菠萝生产过剩，造成价格低迷还严重滞销，就在台农心焦如焚时，还是大陆出手相助解了他们的燃眉之急。
6月初，台东县长黄健庭在脸书上发文称，自己在厦门借着参加海峡论坛之便，对大陆方面表达希望能将台东凤梨销售到大陆，并得到正面回应。福建省表示将采购500吨，这笔订单将带给台湾农民1000万台币（1元新台币约合0.21元人民币）以上的收入。他还透露，江苏无锡也表示有意采购。
据台湾《中国时报》报道，无锡市由海峡两岸交流促进会委托台湾贸易商，以每公斤25元新台币“友善采购”，比目前收购价高出一倍。第一批已于6月30日装柜启航。
7月1日，黄健庭再发文对大陆表示感谢称：“成功镇的农友好开心，这是台东今年第一批销往大陆的菠萝。”
在“启航仪式”上，台东县还安排了平日辛勤劳作的农民“走秀”，用阿美族舞蹈与大家共享喜悦。
台东县农业处长许瑞贵表示，这次所出的第一批货，包括成功地区800箱、鹿野地区400箱，共1200箱，约1.68万公斤。目前台湾菠萝产地收购价平均每公斤约13元新台币，无锡市则委托台湾贸易商以每公斤25元向农民“友善采购”，创下今年6月台湾菠萝出口最高价。
对此，台湾网友纷纷在社交媒体上留言表示感激：
“很棒，大陆同胞是我们真心的兄弟姐妹。”
台湾一位贸易商说，大陆加强“31条惠台措施”，这次加码补助贸易商到台东采购运费，原本每吨补助600元人民币，这次再加码补助每吨300元人民币，等于每吨补助900元人民币，以提高贸易商采购意愿，并要求各贸易商全力冲刺销售台东菠萝。
然而，却有绿营分子恶意揣测称，大陆这个套路是想“统战”吧？
这种说法遭到岛内网友怒怼，一名台湾网友直言：
“如果不是同一个国家，如果不视你为一家人，‘鬼’才理你！所以对于对岸所展示出的善意，请拿出你对台湾朋友的尊重，而不是伸出脚来踩他，谢谢！”
台湾联合新闻网报道称，就连一些民进党籍民意代表也不得不承认，大陆市场是不能放弃的。
民进党党员潘淑真就疾呼台湾建立平台协助农民，打开通路，透过小三通销往大陆，3小时就能到厦门。不然，走一般路线到上海就要5天，而外销日本还得经过重重检查和办理手续，久储等问题无法得到很好解决。因此，对农民而言，临近的大陆市场是绝对不可以放弃的。
台湾中时电子报更是直接抨击蔡英文当局，指责其忽视两岸关系，导致现在农民跟着受苦。
文章称，蔡英文上台两年半，民调支持率持续走低，两岸关系“陷入冰点”，世卫大会不给邀请函，国际参与方面也不断被踢出局，这些都是“血淋淋的教训”。
台湾地区前领导人马英九近日也表示，两岸关系若好一点，可帮助台湾农民把水果销往大陆，然而他又感叹，如今这样的销售管道已经快没有了……
台湾网友对蔡英文也是满腹怨气：
还有人愤怒喊话蔡英文：“香蕉也滞销着呢，叫蔡英文吃完它！”
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