水利部:七八月份黄河中游海河流域或有较大洪水

原标题：水利部：预计七八月份黄河中游、海河流域或有较大洪水

据国家防总、水利部通报，在全国即将进入“七下八上”防汛抗洪关键阶段，7月1日，国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平主持召开会商，专题研究部署盛夏期间全国防汛抗洪工作。

会商指出，4月14日入汛以来，全国汛情旱情灾情主要有六个特点：一是降水总体偏少。全国平均降水量190毫米，较常年（196毫米）偏少3%，江南华南明显偏少；二是强降雨范围广。全国共发生13次强降雨过程，北方地区雨季来得早强度大；三是台风生成个数多。今年以来共生成7个台风，较常年偏多2个，首个台风生成日期较常年（3月19日）偏早75天；四是中小河流洪水频发。有172条中小河流发生超警以上洪水，12条中小河流发生超保洪水，江西赣江中游支流蜀水发生超历史洪水；五是大江大河水位偏低。大江大河来水总量较常年偏少1成以上，主要河段水位明显偏低；六是洪涝干旱灾情总体偏轻。截至目前，全国有18个省（自治区、直辖市）664.04千公顷农作物、862.74万人遭受洪涝灾害，倒塌房屋0.82万间，因灾死亡41人，耕地受旱面积2410千公顷，与2000年以来均值相比，均减少七成以上。

会商分析，今年盛夏期间全国气候状况总体偏差，降雨呈“北多南少”分布。预计7至8月，黄河中游、海河等流域可能发生较大洪水；长江上游、汉江上游、辽河、第二松花江可能发生区域性暴雨洪水；后续可能有21至23个台风生成，有6至7个可能登陆我国，登陆个数略偏多，影响总体偏重。

鄂竟平强调，当前我国已全面进入主汛期，近期强降雨南北并发，降雨范围广，局地强度大，防汛抗洪工作进入关键阶段。各流域防总和各地防指要清醒认识和准确判断当前防汛形势，严格按照党中央、国务院领导同志的要求，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，认真履职尽责，全力以赴做好各项工作，着力保障人民群众生命安全，最大限度减轻洪涝灾害损失。一要强化预测预报预警。严密监视和跟踪天气变化，重点加强海河、黄河、淮河等流域水文预测预报能力建设，落实应急补测措施，提高预测预报的准确率。二要强化防洪工程科学调度。要严格执行水库汛期调度运用计划，科学实施水库群联合调度，超前谋划蓄滞洪区运用准备工作，熟练掌握各项防洪调度方案预案，全面落实应急处置措施。三要严禁水库超汛限运行。要逐库逐日对水库水位进行监督，严格执行水库汛限水位相关规定，为迎战可能发生的大洪水预留防洪库容。四要强化局地强降雨防范。要紧盯每个强降雨过程，提前预警、提前部署，提前转移，避免小水大灾，确保人民群众生命安全。五要强化正面宣传引导。要及时准确发布防汛信息，主动回应社会关切，加大正面宣传力度，传播正能量，弘扬主旋律，营造防汛抗洪良好氛围。

会商会后，针对近期降水预报，国家防总在先期向四川、甘肃、安徽派出3个工作组的基础上，加派2个工作组分赴陕西、河南协助地方做好防汛抗洪工作。

责任编辑：余鹏飞