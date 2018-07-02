四川持续遭遇强降雨 已紧急避让转移1.9万余人

原标题：四川各地全力防范地质灾害

新华社成都7月2日电（记者陈健）记者2日从四川省国土资源厅了解到，连日来四川持续遭遇强降雨天气过程，6月29日至今，四川各地发生较大规模地质灾害灾情、险情34起，紧急避让转移1.9万余人。

四川各地认真落实防灾部署，坚决果断组织主动预防避让。成都市共发生地质灾害灾情26处，均为小型灾害，无人员伤亡。强降雨期间，内江市3个县（区）11个乡镇受灾，由于防范工作到位，提前避让转移710户2066名受地质灾害威胁群众，未发生因灾伤亡事件。

四川是我国地质灾害最严重的省份之一。由于地处青藏高原持续隆升形成的地形急变带和活跃的地质构造带，加之“强震后效应”、极端气候等原因，造成地质灾害高发、频发。四川把防范地质灾害作为“生命工程”来抓，聘用了5万余人的地质灾害专职监测队伍，努力在灾害发生前实现“主动避让、提前避让、预防避让”。

在高效应对强降雨天气过程的同时，四川扎实推进地质灾害隐患排查，已排查地质灾害隐患点2.8万余处，并对险情紧迫的604处隐患点附近群众实施了紧急避让转移。

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