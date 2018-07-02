原标题：中国超越英国 在地球和环境科学领域跃升全球第二

中新网上海7月2日电 （记者 陈静）2日出版的《2018自然指数-地球和环境科学增刊》显示，在地球和环境科学领域，中国正奋起直追，在2012年到2017年期间相关产出增长了95%，取代英国，居全球第二位。中国科学院则是该领域全球首屈一指的科研机构。

最新出版的《增刊》刊登了上述发现，并展示了哪些国家和机构正引领该领域的高水平科研，以帮助人们理解不断变化的世界，并制定解决方案应对人类所面临的最紧迫挑战。

自然指数创始人David Swinbanks当日对记者说，中国地球和环境科学研究的发展，对大气污染和海洋学等学科的重视，都令人鼓舞。

根据《2018自然指数-地球和环境科学增刊》，高质量的全球科研合作在不断增加，并涵盖各个自然科学学科。在地球和环境科学领域，这一趋势尤其明显。2012年以来，纳入自然指数的期刊所发表的论文中，地球和环境科学涉及的国际合作比例最高，由单一机构完成的论文比例则最低。

引领高质量地球和环境科学研究的全球十大机构中，中国科学院、德国亥姆霍兹国家研究中心联合会和美国国家航空航天局位列前三甲。在该领域表现最出色的十个国家中，美国、中国和英国排名前三。

据悉，自2018年6月起，自然指数修改了期刊目录并开始追踪作者信息，纳入期刊的数量由68本增至82本，以实现更加均衡的学科覆盖。

责任编辑：桂强