崔世安：澳门青年应做好融入粤港澳大湾区的准备

原标题：崔世安冀澳门青年解放思想融入粤港澳大湾区发展

中新社澳门7月2日电 （记者 龙土有）澳门特区行政长官崔世安7月2日表示，澳门青年不论在思想和知识上，要解放思想，勇于接受竞争和挑战，做好融入粤港澳大湾区的准备。

崔世安当天在政府总部会见澳门青年企业家协会会长何嘉伦一行，双方就如何鼓励澳门青年融入粤港澳大湾区发展、年轻人创业创新等交流意见。

资料图：澳门特区行政长官崔世安。 中新社记者 龙土有 摄

会面中，崔世安首先肯定了澳门青年企业家协会的工作。他指出，未来几年是澳门特区发展的机遇期，要持续发展经济、改善民生，同时，中央政府在澳门经济适度多元和参与区域合作方面给予了政策支持，希望澳门达致可持续发展。

崔世安非常关注澳门青年到内地发展的情况和所面对的挑战，他指出，相较于内地青年，澳门青年在专业和技术上仍有加强的空间。澳门年轻人不论在思想和知识上，应做好融入粤港澳大湾区的准备，澳门青年企业家协会就此可发挥更多作用。

崔世安称，大湾区将有不少合作机会，要做到人通、货通、信息通，除了“走出去”，还要“请进来”，才能达至协同发展。他鼓励澳门青年要解放思想，抱着接受竞争和挑战的精神，装备自己并付出努力，才能通过竞争取得进步和更佳发展。

澳门青年企业家协会会长何家伦表示，在过去一段时间，协会开展了多项工作，包括企业会诊，与政府多个部门合作开办讲座，让年轻人多了解政府的施政等。另外，为配合澳门的发展定位，协会率领澳门青年企业家先后到访泰国、柬埔寨和葡萄牙等“一带一路”沿线国家和葡语系国家进行交流，开阔视野。

责任编辑：桂强