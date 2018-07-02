赵克志:为群众办事创业提供更多高质量的公共服务

原标题：全国公安机关深化“放管服”改革电视电话会议召开 赵克志出席并讲话

新华社北京7月2日电 全国公安机关深化“放管服”改革电视电话会议2日召开，国务委员、公安部部长赵克志出席并讲话。

会议强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要指示和全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议精神，增强“四个意识”、提升政治站位，突出问题导向、锐意改革创新，持续深化公安机关“放管服”改革，努力使公安机关管理服务的质量水平来一次大提升、公安队伍的作风形象来一次大转变。要以推进审批服务便民化、推行“马上办、网上办、就近办、一次办”为着力点，进一步规范审批服务事项办理，完善窗口服务措施，深化“互联网+公安政务服务”，创新完善事中事后监管，大力推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，全面打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，切实做到该放的权力放到位、该管的事项管精准、能够降的收费降下来，努力为经济社会发展和人民群众办事创业提供更多高质量的公共服务。

责任编辑：桂强