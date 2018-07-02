“教长”难产引猜测 蔡办：不如去猜世界杯冠军

原标题：“教长”难产引猜测 蔡英文办公室：不如去猜世界杯冠军

蔡英文办公室发言人黄重谚。（台媒图）

中国台湾网7月2日讯 台当局前“教育部长”吴茂昆请辞后，暂由“教育部次长”姚立德代理，至今已一月有余。今日终于传出消息，岛内中国医药大学校长、“中研院”院士李文华已获蔡英文办公室征询，并将出任“教长”。对此，中国国民党文传会副主委洪孟楷讽刺，“教长”悬缺一个多月，“是在考核‘台湾价值’吗？”

洪孟楷表示，“教长”已悬缺一个多月，相比上次吴茂昆即便上任前争议不断，但三天即拍板定案；现在一个多月也还未有人选，这样的表现说重视教育，谁相信？“民众更想请问民进党当局，这样拖拉请问是在考核‘部长’‘台湾价值’吗？”

此前一度“难产”的“教长”人选看似就要浮出水面，但据台湾《联合报》最新报道，蔡英文当局“行政院”发言人徐国勇今天下午却突然出面称，此报道为媒体自行揣测，没有这个讯息；“教长”人选确定后，会立即公布说明。

蔡英文办公室发言人黄重谚下午也上阵回应称，行政团队人事，只要有确认安排，就会对外宣布；对于媒体今天报道的“教长”人选，“行政院”已经对外说明这是个别媒体臆测。

黄重谚甚至调侃称，“如果要猜，可以多猜世界杯哪一队会得冠军，最近满多意外的。”（中国台湾网 王思羽）

责任编辑：张玉