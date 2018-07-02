环境部：成都等三地存在控源截污不到位等问题

原标题：生态环境部：贵阳等三地存在控源截污不到位等问题

中新网7月2日电 据生态环境部官方微博消息，生态环境部今日对贵州贵阳、四川成都、江西南昌三地存在垃圾清理问题、控源截污问题、截留污水没有进入污水干管、存在河道不合理加盖现象，加盖段未截污等问题进行了曝光。

驻贵州省贵阳市督查组：

时隔一年，七彩湖黑臭现象仍未治理到位

督查组接到举报“白云区七彩湖时隔环保督查一年，现场仍未完成整治工程。”6月6日-7日，第十四督查组对贵州省贵阳市七彩湖进行现场检查，未发现施工人员现场施工，仅发现几名保洁人员现场打捞湖内污泥及垃圾，经检测水质判断为黑臭水体，其中溶解氧指标达到轻度黑臭。

湖面垃圾及淤泥打捞

一、水体基本情况

七彩湖位于大山洞片区、铝厂片区、金融北城片区三个区域交汇地段，属于高山河上游段，水域面积共计44000平方米，沿高山河与麦架河相接。周边居住人口主要为贵铝文体活动中心，艳山红镇鸡场村、白云寺村，白金一号楼盘，沿铝建路和同心路两侧城市建设发展相对较集中，人口较为密集。现状七彩湖配套的排水收集管网及污水处理设施的建设滞后，导致七彩湖湖泊底部底泥淤积，影响湖体水质。

二、督查发现的问题

1、垃圾清理问题。七彩湖南岸、西岸环境较差，其中有5处垃圾及打捞淤泥堆放在湖岸。

2、控源截污问题。沿湖排污口截污不彻底，有污水直排湖内。

3、其他问题。湖面存在大面积漂浮物，约300-500平米；现场湖水散发气味难闻，附近居民反映比较强烈，气温升高时临湖一侧不敢开窗。

4、水质监测和公众调查情况。经检测，该河流水质溶解氧0.32毫克/升，水质检测结果初步判定为轻度黑臭。

公众评议有效调查问卷127份，75份满意，24份基本满意，28份不满意，公众满意度78.0%，“公众满意度”＜90%。

驻四川省成都市督查组：

围机东沟B存在控源截污不到位问题

督查组对四川省成都市建成区围机东沟B进行现场检查时发现以下问题：

一、存在河道不合理加盖现象，加盖段未截污

围机东沟B下游（围机路至三河污水处理站）约700米河段于2015年初进行加盖，改为排污沟，未按照整治方案建设污水收集管线，致使沿线生活污水和雨水合流进入加盖段河道，通过河道汇入下游三河污水处理站。

围机东沟B下游加盖段

二、截留污水没有进入污水干管

围机东沟B下游北侧拆迁围墙内，有300多米污水支沟，沿空四站围墙由北向南汇入围机东沟B排污盖板沟内，支沟内存在明显污泥淤积。

驻江西省南昌市督查组：

乌沙河存在大量截留污水直排问题

乌沙河位于江西省南昌市，为赣江左岸的一级支流，流经新建区、南昌经济技术开发区和红谷滩新区进入赣江，乌沙河黑臭水体始于枫生高速公路，止于乌沙河下游五孔闸，黑臭长度6.95公里，面积0.44平方公里。5月30日，第15督查组对江西省南昌市乌沙河进行现场检查。

非法排污口

一、控源截污问题

1、现场核查乌沙河沿线建有污水管道，打开沿线污水检查井盖，均发现污水沿管道向下游流动，但在乌沙河左岸瀛上村附近发现非法排污口9处，污水主要来自城中村生活污水，未纳入污水管道，直接排入乌沙河。经检测，排污口水体水质氨氮浓度分别为29.6毫克/升和17.1毫克/升，溶解氧浓度为4.66毫克/升和1.96毫克/升。

2、2017年乌沙河上游城区完成截污纳管工程，下游管网污水水量激增，污水无法全部进入下游污水处理厂，在凤凰电排站附近流至电排站前的污水塘（面积约4万平方米），塘内污水未经处理由凤凰电排站排入乌沙河。经检测，水体水质氨氮浓度为28.5毫克/升，溶解氧浓度为1.64毫克/升，透明度＜10厘米。

二、垃圾清理问题

乌沙河左岸瀛上村附近一处人为倾倒的白色垃圾堆，乌沙河支流香港遵理幼儿园附近河道护坡上一处人为倾倒的生活垃圾堆。

责任编辑：桂强