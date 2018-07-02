“绿委”要学日本修两条高铁 国民党：只一味媚日

原标题：“绿委”要学日本修两条高铁 国民党发言人：一味媚日、啼笑皆非

台湾高铁。（网络图）

中国台湾网7月2日讯 北京时间7月1日起，中国大陆铁路迎来又一次调图，开启暑运模式。大陆自行研制的全球最长高铁列车——16辆长编组“复兴号”也于这一天正式开始运行，列车总定员达1193人，系此前8辆编组列车的2倍多，可满足时速350公里运营要求。

与此同时，台湾也不甘寂寞。据台湾“中时电子报”报道，民进党“立委”锺佳滨今天（2日）拿日本举例，要台湾交通主管部门研究修建两条高铁，并令它们相互竞争，刺激进步。对此，国民党发言人洪孟楷回应称，不考虑市场大小、只一味媚日，令人啼笑皆非；若两个职务也可以刺激进步，那应该再增设一个当局领导人，以让蔡英文进步！

据台湾“中时电子报”报道，洪孟楷在脸谱网（Facebook）指出，日本土地面积是台湾的10倍，人口则是台湾的5倍多，用小学二年级的数学来看就好，日本能有两条高铁，不代表台湾有办法，这是现实。何况若真有需求，不用民进党“立委”质询，早就会有民间公司要求加开；目前只有一条高铁的原因，就是市场饱和，锺佳滨的说法显然与现实相差很远。

洪孟楷说，如果民进党“立委”的神逻辑能通，那么最需要刺激的，显然就是民调低落的当局领导人蔡英文，没有刺激她就不懂进步，一个年改搞得天怒人怨（激起相关利益群体强烈抗争）；出席一个毕业典礼搞得居民鸡飞狗跳（维安造成民众困扰）；教育主管部门负责人找不到人接任、台大校长又上不了台（人为设卡不让管中闵上任），荒腔走板，难道不需要来点刺激吗？

洪孟楷直指，民进党“立委”两条高铁的建议，如果可以先提案变更成两位当局领导人，他举双手赞成！如果不能，就请“绿委”安静，别再“生鸡蛋没、放鸡屎有”！

网友呼应说：“我快笑死了XD，这比喻好好喔！”“两条都会亏本，目的是掏空台湾！”“所以要第二‘立法院’来刺激现任利委嘛。”“怎么不比中国大陆，中国大陆的高铁更多！”“还有钱盖吗？第一条到现在才慢慢转亏为盈，整天只会想如何花钱！”（承志）

责任编辑：张玉