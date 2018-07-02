姆巴佩算什么 台网友认定蔡英文们组队必夺世界杯

原标题：姆巴佩算什么！台网友认定若蔡英文们组队参赛必夺世界杯

每逢世界杯，全球各国家、地区，都势必被世界第一运动——足球的热浪席卷，就连素来并不十分“为球痴狂”的台湾地区，足球话题也骤然升温，甚至成为政治人物们“博眼球”、蹭热度的热闹谈资。

早年因贪污入狱，目前正处保外就医的台当局前领导人陈水扁，最近可能就看了不少比赛，据媒体报道，陈水扁近日竟然突发奇想，在Facebook呼吁，蔡英文当局若能提出申办世界杯的长远计划，必有助于蔡英文连任。

陈水扁声称，柯文哲之所以民调居高不下与世大运经办成功不无关系。所以蔡英文如果能申办世界杯，也将把蔡的“声望”提高。

媒体回顾，陈水扁的“足球妄想症”其实从12年前就埋下了，2006年他曾提议，由台当局出资200万美金送20位小朋友到巴西足球学校训练10年，并订下2018年“台湾”打进全球32强的目标。 如今2018年世界杯到了，保外就医的陈水扁似乎又犯起妄想症了。

世界杯的话题效应自然也是媒体无论如何不会放过的。上周，岛内某电视台一档名为《关键时刻》的栏目中，台湾嘉宾手指着国足队员王永珀的肚子称：职业足球运动员居然是这样的身材，像白斩鸡一样。至于中国男足为什么没能打进世界杯，该嘉宾谈到，“你看看C罗的身材，再看看职业球员王永珀的！”此事于上周引发大陆网友、球迷的热烈讨论。

台媒调侃王永珀身材像“白斩鸡”。（台媒报道截图）

今天（2日），就连台当局领导人蔡英文办公室的对外发言都借上了世界杯的“梗”。针对前“教长”吴茂昆请辞后，新“教长”迟迟“难产”，今日有消息称，岛内中国医药大学校长、“中研院”院士李文华已获蔡英文办公室征询，将出任“教长”。对此，蔡英文办公室发言人黄重谚下午回应称，这是个别媒体臆测，“如果要猜，可以多猜世界杯哪一队会得冠军，最近满多意外的。”

当然，最生动、鲜活的创造力，永远是通过网友的无限智慧得以体现的，本届世界杯期间，这一点再度得到证明。日前，岛内某Facebook专页贴出一张特殊的“中国台北足球队”全家福。该图将以蔡英文为首的一干民进党大佬、要员头像，P在原图中球员身上，并问广大网友：“台湾”组这队去踢世足，你认为能赢几场？引发600余条辛辣妙评。

台湾网发在facebook的创意P图。

绝大对数网友认定，此队若真能出征俄罗斯，必定冠军无疑：“诈骗集团，一定可骗到冠军”；“骗过了裁判，骗过了前锋，骗过了中锋，骗过了后卫，骗过了门将，这队肯定夺冠”；“如果是比嘴炮，应该是冠军”；“他们这么会‘踢皮球’，当然是冠军”；“一定冠军，用爱发电大队在自己进攻才有电，对方进攻时球场停电，球门直接拉铁卷门关起来，阿扁关起来数钱……球呢？干！在球门里面！？得分！！英文在你看不见的时候靠近你”；“这队一上场，第一个气死的一定是裁判！因为他们会自己订规则，接着把裁判拔掉，还会把球没收，最后告诉你，他们是一支古意的球队，踢的都是干净的球”；“段宜康应该守门，来个一个球他吞一个球”；“分化对手阵营制造球员对立，然后再欺骗对方球员造成战术沟通不良，接着安插自己人当裁判，加上连观众都是动员请来的走路工，只可惜足球是靠脚踢不是靠干话，不然大力金杯肯定到手”、“世界杯直接改名台湾杯，然后自己颁自己冠军”。

也有网友提出其他想法：“这队遇到美国就哈腰、碰上日本就直接下跪，要怎么打呢？”；“比赛还没开始，奖金就被他们吃掉了吧？”；“踢不了，因为会被大陆阻止，最后在场边表示严正抗议、誓死捍卫‘台湾价值’”；“我们出钱让他们去，但唯一条件就是别回来了”。（王思羽）

责任编辑：余鹏飞