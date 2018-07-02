成都蒲江多地遭遇暴雨袭击 农田民房进水被淹(图)

原标题：成都蒲江多地遭遇暴雨袭击 农田民房进水被淹

中新网成都7月2日电 （刘忠俊 魏尧 吕杨）7月1日晚间至2日，四川成都蒲江、新津等地境内遭遇暴雨或大暴雨袭击，大量农田、民房进水被淹。

西来镇被洪水围困的厂房。 刘忠俊 摄

灾情发生后，中新网记者紧急赶往受灾最严重的蒲江县，汽车驶上成雅高速公路，路上暴雨如注，路面积水十分严重。走进蒲江寿安镇老街，眼前一片汪洋，洪水中不时有纸箱、油桶等顺水漂来，几名群众冒险从近2米深的洪水中趟水而过。

西来镇泡在洪水中的果树。 刘忠俊 摄

蒲江县防汛部门通报，7月1日晚至2日中午，该县境内普降暴雨，个别乡镇达到特大暴雨。其中西来镇降雨量高达313.2毫米，西来镇铜鼓村306.6毫米，鹤山街道龙头村263.0毫米，大塘镇197.7毫米，寿安镇189.4毫米。持续暴雨导致蒲江河城区段水位2.3米，警戒水位3.2米；蒲江河朱濠大桥水位7.23米，超保证水位2.03米；临溪河雷河大桥水位4.7米，超保证水位1.7米。

西来镇双流村一处民房进水被淹 刘忠俊 摄

2日清晨7时14分，蒲江县启动防汛蓝色（四级）预警。因降雨持续，蒲江河、临溪河达到警戒水位，呈继续上涨趋势。9时30分，当地防汛预警升级为黄色（三级），随后又提升为橙色（二级）预警。

西来镇双流村消防官兵正在营救被洪水围困的村民。 刘忠俊 摄

记者从县城前往西来镇途中看到，路边栽种的果树在水中泡着，地势低洼地带的民房进水被淹。受灾严重的西来镇双流村，敦厚大桥被临时交通管制，除救援人员外禁止一切车辆和人员通行。双流村村委会大院外的小河已变成了波涛汹涌的大河，院子已进水被淹，院内还有4名村民被困，此时河水正在不断上涨，情况十分危急。接警赶到现场的10多名消防官兵，利用不远处的电杆用绳子搭起救援通道，经过1个小时的紧张营救，4名被困村民安全转移。

寿安镇老街进水被淹的店铺。 刘忠俊 摄

蒲江寿安镇一仓库进水被淹。 刘忠俊 摄

蒲江县防汛指挥部称，至2日下午14时35分，该县因暴雨受灾14082人，造成直接经济损失约3426.46万元人民币，具体灾情还在进一步核查和统计。目前，当地降雨已减弱，救灾工作仍在紧张进行。（完）

责任编辑：张玉