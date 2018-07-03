西媒称哈密瓜种植助中国农民脱贫:瓜农借力高科技

原标题：西媒称哈密瓜种植助中国农民脱贫：小镇瓜农借力高科技

参考消息网7月3日报道 西媒称，利用中国南方地区高温湿热气候条件种哈密瓜成为南方省份广西省农村家庭脱贫致富的途径。通过种植哈密瓜，当地一个四口之家的年均收入能够达到2380欧元（1欧元约合7.74元人民币），虽然这笔钱并不能让当地人过上奢侈生活，但也是他们过去从未想象过的高收入。

据埃菲社7月1日报道，在广西省来宾市郊区的和律村，2016年当地政府决定将该村纳入扶贫计划，并为农业企业提供补贴，鼓励它们雇佣当地缺乏生产资料的农民。就在两年前，当地村民还不得不去大城市里打工谋生，如今当地的50户家庭已经幸运地成为第一批通过种哈密瓜脱贫致富的农户。

一位年事已高的当地居民一边在温室中耕种一边接受了媒体采访。他表示，过去只有外出打工才能维持生计，但现在每天只需在家门口劳作8个小时。

报道称，他所在的企业拥有15.6公顷的哈密瓜田，每年出产500吨哈密瓜，其中一半出口越南，另一半以每公斤1至1.2欧元的价格销往周边省份。就在距离这家农业企业数公里处还有另外一家主要致力于产销柑橘类水果的企业，其初衷也是帮助当地农民脱贫致富。不过和先前的那家企业不同的是，这家企业拥有较为先进的基础设施和经营模式。

报道称，这家企业配置了自动采摘系统，利用GPS定位系统优化种植空间，使用无人机绘制耕作地区的地图，还配备了测量环境条件的智能设备，而这些技术只是其生产链当中的一部分。有了这些自动化设备，该企业只需长期雇用100多名农民，而到了采摘时间，再根据产量临时雇佣采摘工人。该企业生产的一部分水果用于供应国内需求，还有一部分用于生产果汁、罐头和果酒。如果能够保持当前的收益率，该企业或将于明年收回当初520万欧元的初始投资。

报道称，为了缓解广西省发展不平衡的情况，世界银行为该地区提供了超过4亿美元的贷款，主要用于振兴农业、发展教育、建设农村基础设施、管理公共资金和监督扶贫系统等。该计划将使广西省内多个地区获益，除了提高当地居民的收入，改善当地的饮用水供应和公共交通等基础设施建设，还将优化资源配置和贷款结构。

责任编辑：张玉