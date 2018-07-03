港媒：中国医疗服务借助高科技 互联网医疗迎春天

原标题：港媒：中国借高科技提升医疗服务 互联网医疗迎“春天”

参考消息网7月3日报道 港媒称，中国渴望采用科技手段来满足人们对医疗保健服务的需求。

据香港《南华早报》网站7月2日报道，根据国家发展和改革委员会新公布的一项三年计划，医疗器械和药品被指定为研发重点。国家发改委指出，中国将鼓励医疗影像设备和辅助诊疗设备方面的独立研究，并鼓励建立专业技术平台来监测设备质量。

报道称，这一研发政策是一个雄心勃勃的目标的一部分。根据国务院发布的一项规划纲要，计划在2030年把人均预期寿命从2015年的76.3岁提高到79岁，并让重大慢性病过早死亡率与2015年的19.1%相比降低30%。

根据国务院4月份发布的一份通告，中国进一步放宽了对互联网医疗保健服务的监管，允许医院在网上进行远程会诊，并允许医生在线开具部分常见病和慢性病的处方。开发人工智能辅助诊断系统、教育培训云平台以及可穿戴医疗设备也在国务院提到的“创新”之列。

某医疗服务商董事长廖杰远说：“互联网医疗服务的春天到来了。”

根据前述4月份发布的通告，鉴于医疗行业严重依赖数据和监管，中国还在加快建立数字健康档案数据库，并希望到2020年实现三级医院之间的医疗服务信息互通共享。

人脸识别技术初创公司依图科技的副总裁方骢说，医疗保健需求或许正好与人工智能完美契合。她说，人工智能的用途已经“从对单一疾病的诊断发展为对多种疾病的诊断，并且从自然语言处理或计算机视觉发展为综合分析”。

资料图：河北省邢台市桥东区不断加强社区卫生服务网络建设，完善社区卫生服务体系，社区“家庭医生”让居民足不出户即可享受到方便、快捷、优质的个性化医疗服务。 新华社记者 牟宇 摄

责任编辑：张玉